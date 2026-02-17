MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν- M. Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη δεν εγκαταλείπει το πυρηνικό πρόγραμμά της, αλλά δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφότου ολοκληρώθηκαν στη Γενεύη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.

Το Ιράν είναι έτοιμο να επιτρέψει την επαλήθευση του ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τόνισε επίσης ο Πεζεσκιάν.

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα» είπε σε μια συνέντευξη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ιρανικής προεδρίας. «Εάν κανείς θέλει να το επαληθεύσει, είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια επαλήθευση», είπε.

