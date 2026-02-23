Ιράν-ΗΠΑ: Η Τεχεράνη προειδοποιεί πως θα θεωρήσει όποια περιορισμένα πλήγματα πράξη επιθετικότητας

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας», σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον αυξάνει την στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σήμερα σε αυτή τη δήλωση ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε: «Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα». Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».