MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ

|
THESTIVAL TEAM

Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στην Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται σε αυτήν την ημιαυτόνομη περιοχή στο βόρειο τμήμα του Ιράκ.

Οι εκρήξεις αναφέρθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού του οποίου ηγούνται στην εκστρατεία κατά των τζιχαντιστών.

Μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναχαιτιστεί στην περιοχή της Ερμπίλ, όπου βρίσκεται επίσης προξενείο των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Επίδομα Παιδιού: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς υπολογίζεται το ποσό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φύλακας του ΟΣΕ τσάκωσε 40χρονο να κλέβει καλώδια χαλκού από τις εγκαταστάσεις – Είχε κλέψει πάνω από 70 κιλά

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη – Η χιουμοριστική ιστορία με τον ταξιτζή στην ΕΡΤ: Μου λέει “ποια είστε εσείς;”, είμαι αγνώριστη

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ισραήλ: Η στιγμή που ένας Τούρκος δημοσιογράφος και ο καμεραμάν του συλλαμβάνονται στο Τελ Αβίβ – Δείτε βίντεο

ΕΘΝΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου Κύπρου: “Το χωριό έχει εκκενωθεί από χθες – Ανυψώνεται το ηθικό μας με την ελληνική βοήθεια”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μπακογιάννη: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο – Υποχρέωσή μας να υποστηρίξουμε την Κύπρο