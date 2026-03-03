Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ
THESTIVAL TEAM
Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στην Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται σε αυτήν την ημιαυτόνομη περιοχή στο βόρειο τμήμα του Ιράκ.
Οι εκρήξεις αναφέρθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού του οποίου ηγούνται στην εκστρατεία κατά των τζιχαντιστών.
Μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναχαιτιστεί στην περιοχή της Ερμπίλ, όπου βρίσκεται επίσης προξενείο των ΗΠΑ.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου: Είμαστε πραγματικά απελπισμένοι, δήλωσε
- Κικίλιας: 10 πλοία με ελληνική σημαία στον Περσικό Κόλπο – “Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου”
- Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο