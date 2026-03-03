Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στην Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται σε αυτήν την ημιαυτόνομη περιοχή στο βόρειο τμήμα του Ιράκ.

Οι εκρήξεις αναφέρθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού του οποίου ηγούνται στην εκστρατεία κατά των τζιχαντιστών.

Μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναχαιτιστεί στην περιοχή της Ερμπίλ, όπου βρίσκεται επίσης προξενείο των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ