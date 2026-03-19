Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία λένε ότι θα συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ

Σε κοινή δήλωση, προχώρησαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία καταδικάζοντας τις επιθέσεις του Ιράν κατά των υποδομών που χρησιμοποιούν άμαχοι πολίτες και κάλεσαν τη χώρα να σταματήσει τις απειλές της εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ δήλωσαν έτοιμες να «συμβάλουν στην ασφάλειά τους».

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των 6 χωρών:

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον άοπλων εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Καλούμε το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις απειλές, την τοποθέτηση ναρκών, τις επιθέσεις με drones και πυραύλους και άλλες προσπάθειες να εμποδίσει τη διέλευση εμπορικών πλοίων από το Στενό, και να συμμορφωθεί με την απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου, μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Οι επιπτώσεις των ενεργειών του Ιράν θα γίνουν αισθητές από τους λαούς σε όλα τα μέρη του κόσμου, ιδίως από τους πιο ευάλωτους.

Σύμφωνα με την απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζουμε ότι η παρέμβαση αυτή στη διεθνή ναυτιλία και η διαταραχή των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού ενέργειας συνιστούν απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε την άμεση και ολοκληρωτική αναστολή των επιθέσεων κατά των υποδομών πολιτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των χωρών που συμμετέχουν στον προπαρασκευαστικό σχεδιασμό.

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας να εγκρίνει τη συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Θα λάβουμε και άλλα μέτρα για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, μεταξύ των οποίων η συνεργασία με ορισμένες χώρες παραγωγούς με στόχο την αύξηση της παραγωγής.

Θα εργαστούμε επίσης για την παροχή στήριξης στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, μεταξύ άλλων μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η θαλάσσια ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ωφελούν όλες τις χώρες. Καλούμε όλα τα κράτη να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να προασπίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ευημερίας και ασφάλειας».