Η Google διαψεύδει ότι διέρρευσαν 183 εκατ. κωδικοί πρόσβασης στο Gmail

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Η Google διέψευσε κατηγορηματικά τις πρόσφατες αναφορές που μιλούν για μαζική διαρροή 183 εκατομμυρίων κωδικών πρόσβασης χρηστών του Gmail.

Σύμφωνα με τον Αυστραλό ειδικό Troy Hunt, η υποτιθέμενη κλοπή των κωδικών σημειώθηκε τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, να παρατηρούνται προβλήματα ασφαλείας τόσο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και σε ιστοσελίδες όπου οι χρήστες είχαν χρησιμοποιήσει τα ίδια στοιχεία σύνδεσης.

«Οι αναφορές για “παραβίαση ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες” είναι ψευδείς», τονίζει σε ανάρτησή της στο X η Google.

«Οι ανακριβείς αναφορές προέρχονται από μια παρεξήγηση των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες συλλέγουν συστηματικά διάφορες δραστηριότητες κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Δεν αντανακλούν μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα.

Οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν από την κλοπή διαπιστευτηρίων ενεργοποιώντας την επαλήθευση σε δύο βήματα και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη εναλλακτική λύση έναντι των κωδικών πρόσβασης, καθώς και επαναφέροντας τους κωδικούς πρόσβασης όταν εντοπίζονται σε μεγάλες παρτίδες όπως αυτή.

Το Gmail αναλαμβάνει δράση όταν εντοπίζει μεγάλες παρτίδες εκτεθειμένων διαπιστευτηρίων, βοηθώντας τους χρήστες να αλλάξουν τους κωδικούς τους και να ασφαλίσουν ξανά τους λογαριασμούς τους.» ανέφερε η Google.

Πηγή: ertnews.gr

GMAIL Google

