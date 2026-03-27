Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, θα εμποδίσουμε όποιον επιχειρήσει να τα περάσει

«Θα εμποδίσουμε οποιοδήποτε πλοίο να διασχίσει ή να φύγει από τα λιμάνια χωρών συμμάχων και υποστηρικτών της Αμερικής και του Ισραήλ, προς οποιονδήποτε προορισμό και μέσω οποιουδήποτε περάσματος» ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Φρουροί της Επανάστασης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης πρόσθεσαν ότι το Στενό του Ορμούζ είναι κλειστό και οποιαδήποτε διέλευση μέσω της πλωτής οδού θα αντιμετωπίσει «σκληρά μέτρα».

Κατά την ίδια ανακοίνωση, τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων εθνικοτήτων απωθήθηκαν από το Στενό του Ορμούζ μετά από προειδοποιήσεις από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από μέρη που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σχεδόν έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Σας συνιστούμε να εγκαταλείψετε επειγόντως τα μέρη όπου σταθμεύουν οι αμερικανικές δυνάμεις προκειμένου να μην πάθετε κανένα κακό», προσθέτουν.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο ιρανικός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι τα ξενοδοχεία της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιωτικούς θα αποτελούν εφεξής στόχους στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.