Συνεχίζει τις απειλές ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: “Ανοίξτε τα ή θα πάτε στην κόλαση – Την Τρίτη θα χτυπήσουμε τις υποδομές”

Οργισμένο μήνυμα στο Ιράν απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες μετά το τελεσίγραφό του.

«Την Τρίτη θα είναι “Ημέρα Σταθμών Ηλεκτρικής Ενέργειας” και “Ημέρα Γεφυρών”, όλα σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γ@@@@@@ο Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην κόλαση – ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε.

Τέλος, συνέντευξη τύπου θα δώσει το βράδυ της Κυριακής ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με στελέχη του στρατού στο Οβάλ Γραφείο, για την επιχείρηση διάσωσης του δεύτερου αεροπόρου στο Ιράν.