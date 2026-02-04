Επίθεση Λαβρόφ σε Ζελένσκι: Βάζει την πολιτική του καριέρα πάνω από μια συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία

Την ώρα που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ ήταν σε εξέλιξη στο Αμπού Ντάμπι, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ άφηνε αιχμές για την στάση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερς (04.02.2026) τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αυτό που τον νοιάζει πραγματικά δεν είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά η πολιτική του επιβίωση, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Μάλιστα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε χαρακτηριστικά ότι ο Ζελένσκι δεν επιθυμεί να επισφραγίσει μια ειρηνευτική συμφωνία, καθώς αυτό θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής του καριέρας.

Από την άλλη πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει τονίσει ότι θέλει συμφωνία, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει με τους ρωσικούς όρους που, όπως λέει, ισοδυναμούν με παράδοση και δεν είναι έτοιμος να δωρίσει στη Μόσχα εδάφη τα οποία ο στρατός της δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Συνεχίζονται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος της ουκρανικής πλευράς ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε σήμερα (04.02.2026) η πρώτη μέρα ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών απεσταλμένων, με στόχο την εξεύρεση μιας λύσης, έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου.

«Οι συνομιλίες τελείωσαν για σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο (05.02.2026)», είπε η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ρωσική πρόταση για το ουράνιο του Ιράν

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η πρόταση για την μεταφορά του ουρανίου από το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα αμβλύνει τις ανησυχίες των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι, αλλά είναι ζήτημα της Τεχεράνης να αποφασίσει εάν θα το μεταφέρει ή όχι.

«Η Ρωσία είχε προτείνει κάποτε στο Ιράν να εξάγει τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουράνιου στο έδαφος της. Η πρόταση αυτή είναι ακόμη στο τραπέζι», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Μόνο οι Ιρανοί έχουν το δικαίωμα να τα διαθέσουν, όπως και να αποφασίσουν εάν τα εξαγάγουν έξω από την επικράτεια του Ιράν σε περίπτωση θετικής απόφασης πού θα τα εξαγάγουν ή όχι» δήλωσε η ίδια.