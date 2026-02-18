Επικεφαλής ναού στην Ταϊβάν ένιωσε αδιαθεσία και έκανε εμετό πάνω στον πρόεδρο Λάι – Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το νέο σεληνιακό έτος στην Ταϊβάν, όπου ο πρόεδρος του κράτους, Γουίλιαμ Λάι Τσινγκ-τε, «λούστηκε» από τον επικεφαλής του Ναού Πολέμου των Θυσιαστικών Τελετών, ο οποίος αισθάνθηκε… αδιαθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος William Lai Ching-te διέκοψε για λίγο την επίσκεψή του στον ναό στην Ταϊβάν σήμερα (18/02), επειδή ο επικεφαλής του ναού Sacrificial Rites Martial Temple της Ταϊνάν, Lin Pei-huo, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έκανε εμετό, λερώνοντας όσους βρίσκονταν κοντά του, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Lai.

Εκείνες τις στιγμές κατέγραψε κάμερα, με τα πλάνα να δείχνουν το πρόσωπο του Πέι-χουό ωχρό και ενώ οι ομιλίες συνεχίζονταν, ο Πέι-χουό, ανίκανος να συγκρατηθεί, άρχισε ξαφνικά να κάνει εμετό.

Δείτε το βίντεο

Taiwan President Lai Ching-te was accidentally splashed with vomit while handing out Lunar New Year red envelopes at a temple.



The temple chairman suddenly felt unwell and vomited during a speech. pic.twitter.com/AtNYxrX9CY February 18, 2026

Τα ταϊβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό συνέβη ενώ ο βουλευτής και υποψήφιος δήμαρχος της Ταϊβάν, Τσεν Τινγκ-φέι, έβγαζε λόγο. Ο Λιν αρχικά σήκωσε το δεξί του χέρι για να καλύψει το στόμα του, αλλά η δύναμη του εμετού δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και, καθώς γύρισε, έπεσε πάνω στον Λάι, που στεκόταν στα δεξιά του.

Ο Πρόεδρος Τσινγκ-τε, ο οποίος έχει ιατρική εκπαίδευση στο επάγγελμα, κατευθύνθηκε αμέσως στο Πέι-χουο, παρακάμπτοντας τους κανόνες πρωτοκόλλου μόλις αντιλήφθηκε την κατάσταση. Εν τω μεταξύ, το πρόγραμμα διακόπηκε προσωρινά.

Μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος Τσινγκ-τε απευθύνθηκε στο πλήθος, δηλώνοντας ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Πέι-χουο είχαν πρόσφατα προσβληθεί από νοροϊό και ότι ο επικεφαλής του ναού μπορεί επίσης να έχει επίσης προσβληθεί από αυτόν τον ιό.

Ο Λιν Πέι-χούο, ο οποίος μίλησε μετά την ταλαιπωρία του, εξέφρασε τη λύπη του για τα γεγονότα και δήλωσε ότι τα κρούσματα του ιού μεταξύ μελών της οικογένειάς του είχαν μολύνει και τον ίδιο.

Τονίζοντας ότι αυτό που συνέβη εκείνη τη στιγμή ήταν πέρα ​​από τον έλεγχό του, ο Πέι-χούο ζήτησε την κατανόηση από όσους παρευρέθηκαν στην τελετή.