MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Επικεφαλής ναού στην Ταϊβάν ένιωσε αδιαθεσία και έκανε εμετό πάνω στον πρόεδρο Λάι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το νέο σεληνιακό έτος στην Ταϊβάν, όπου ο πρόεδρος του κράτους, Γουίλιαμ Λάι Τσινγκ-τε, «λούστηκε» από τον επικεφαλής του Ναού Πολέμου των Θυσιαστικών Τελετών, ο οποίος αισθάνθηκε… αδιαθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος William Lai Ching-te διέκοψε για λίγο την επίσκεψή του στον ναό στην Ταϊβάν σήμερα (18/02), επειδή ο επικεφαλής του ναού Sacrificial Rites Martial Temple της Ταϊνάν, Lin Pei-huo, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έκανε εμετό, λερώνοντας όσους βρίσκονταν κοντά του, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Lai.

Εκείνες τις στιγμές κατέγραψε κάμερα, με τα πλάνα να δείχνουν το πρόσωπο του Πέι-χουό ωχρό και ενώ οι ομιλίες συνεχίζονταν, ο Πέι-χουό, ανίκανος να συγκρατηθεί, άρχισε ξαφνικά να κάνει εμετό.

Δείτε το βίντεο

Τα ταϊβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό συνέβη ενώ ο βουλευτής και υποψήφιος δήμαρχος της Ταϊβάν, Τσεν Τινγκ-φέι, έβγαζε λόγο. Ο Λιν αρχικά σήκωσε το δεξί του χέρι για να καλύψει το στόμα του, αλλά η δύναμη του εμετού δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και, καθώς γύρισε, έπεσε πάνω στον Λάι, που στεκόταν στα δεξιά του.

Ο Πρόεδρος Τσινγκ-τε, ο οποίος έχει ιατρική εκπαίδευση στο επάγγελμα, κατευθύνθηκε αμέσως στο Πέι-χουο, παρακάμπτοντας τους κανόνες πρωτοκόλλου μόλις αντιλήφθηκε την κατάσταση. Εν τω μεταξύ, το πρόγραμμα διακόπηκε προσωρινά.

Μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος Τσινγκ-τε απευθύνθηκε στο πλήθος, δηλώνοντας ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Πέι-χουο είχαν πρόσφατα προσβληθεί από νοροϊό και ότι ο επικεφαλής του ναού μπορεί επίσης να έχει επίσης προσβληθεί από αυτόν τον ιό.

Ο Λιν Πέι-χούο, ο οποίος μίλησε μετά την ταλαιπωρία του, εξέφρασε τη λύπη του για τα γεγονότα και δήλωσε ότι τα κρούσματα του ιού μεταξύ μελών της οικογένειάς του είχαν μολύνει και τον ίδιο.

Τονίζοντας ότι αυτό που συνέβη εκείνη τη στιγμή ήταν πέρα ​​από τον έλεγχό του, ο Πέι-χούο ζήτησε την κατανόηση από όσους παρευρέθηκαν στην τελετή.

Ταϊβάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Βίλνιους: Έκλεισε για μία ώρα το αεροδρόμιο λόγω μετεωρολογικών αερόστατων από τη Λευκορωσία

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Στάθης Σχίζας για Survivor: Να μην μπαίνει ο καθένας στα χωράφια του άλλου, όπως κι ένας παρουσιαστής δεν μπορεί να είναι παίκτης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 28χρονος που κακοποιούσε την 27χρονη γυναίκα του – “Με χτυπούσε με μένος όπου έβρισκε”

ΔΙΕΘΝΗ 56 λεπτά πριν

Βανδάλισαν ιστορικό γλυπτό στη Ρώμη: Άγνωστοι έσπασαν τον χαυλιόδοντα του “Μικρού Ελέφαντα” – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Με μπαγκαζιέρες εξοπλίστηκαν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ στη γραμμή του αεροδρόμιου “Μακεδονία” – Δείτε βίντεο