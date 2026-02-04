MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Έλον Μασκ: “Φασίστας ο Πέδρο Σάντσεθ” που θέλει να απαγορεύσει τα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Έξαλλος έγινε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ και επικεφαλής του Χ (πρώην Twitter), μετά την είδηση ότι η Ισπανία εξετάζει την απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων κάτω των 16 ετών στα social media, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ “φασίστα”.

Ο Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι εξετάζεται η επιβολή απαγόρευσης χρήσης social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, υποστηρίζοντας πως στόχος είναι η θωράκιση των ανηλίκων από αυτό που χαρακτήρισε «ψηφιακό άγριο δυτικό κόσμο», αλλά και η ενίσχυση της ευθύνης των τεχνολογικών εταιρειών για επιβλαβές ή παραπλανητικό περιεχόμενο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σάντσεθ άσκησε κριτική στον Έλον Μασκ, λέγοντας ότι επιτρέπει τη διάδοση παραπληροφόρησης μέσω του X, ιδίως σε σχέση με πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις για τη μεταναστευτική πολιτική. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο επιχειρηματίας είναι μετανάστης.

Η απάντηση του Μασκ ήρθε μέσα από το X, με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις. Σε ανάρτησή του έγραψε ότι «ο βρώμικος Σάντσεθ είναι ένας τύραννος και προδότης του λαού της Ισπανίας», συνοδεύοντας το σχόλιο με σχετικό emoji, ενώ σε δεύτερη τοποθέτηση πρόσθεσε ότι «ο Σάντσεθ είναι ο πραγματικός φασίστας απολυταρχικός».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, παρόμοιες πρωτοβουλίες εξετάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ και η Ελλάδα φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση περιορισμών για ανηλίκους μικρότερης ηλικίας.

Η τάση αυτή ακολουθεί ένα ευρύτερο κύμα αυστηρότερης εποπτείας των social media διεθνώς. Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν ήδη προχωρήσει σε ενισχυμένους κανόνες προστασίας ανηλίκων, ενώ η Αυστραλία έγινε πρόσφατα η πρώτη χώρα που θέσπισε πλήρη απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

