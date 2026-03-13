Χέγκσεθ: Τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – “Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά”, λέει ο Τραμπ

Νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, αναφέροντας ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος.

Σε δηλώσεις του, ο Πιτ Χέγκσεθ παρουσίασε την εκτίμηση των αμερικανικών αρχών σχετικά με την κατάσταση του Ιρανού ηγέτη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την υγεία του. «Γνωρίζουμε ότι ο νέος λεγόμενος, όχι και τόσο ανώτατος, ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διορίστηκε για να διαδεχτεί τον πατέρα του στην ηγεσία του Ιράν, εξέδωσε χθες την πρώτη του επίσημη δήλωση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ωστόσο, η δήλωση δεν συνοδεύτηκε από δημόσια εμφάνιση του ίδιου, ενώ δεν ήταν εκείνος που την ανέγνωσε προσωπικά.

Η απουσία του από δημόσια παρουσία κατά την ανακοίνωση της πρώτης του δήλωσης έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, την ώρα που οι δηλώσεις του Πιτ Χέγκσεθ ενισχύουν τις αναφορές ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ενδέχεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

«Το Ιράν διαθέτει άφθονες κάμερες και άφθονα μέσα ηχογράφησης. Γιατί λοιπόν μια γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Ο πατέρας του είναι νεκρός. Είναι φοβισμένος· είναι τραυματισμένος· βρίσκεται σε φυγή και δεν έχει νομιμοποίηση. Είναι ένα χάος για αυτούς». Στην ίδια τοποθέτηση, ο Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι υπάρχει αβεβαιότητα ακόμη και μέσα στο ίδιο το ιρανικό καθεστώς σχετικά με το ποιος έχει τον πραγματικό έλεγχο της κατάστασης.

«Ποιος έχει την εξουσία; Το Ιράν μπορεί να μην γνωρίζει καν. Με κάθε ώρα που περνά, γνωρίζουμε -και γνωρίζουν και εκείνοι- ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του κακού καθεστώτος τους καταρρέουν», δήλωσε.

Τραμπ: Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνοδεύσουν πλοία προκειμένου να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αν χρειαστεί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News και η οποία προβλήθηκε σήμερα, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον θα πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια στα δεξαμενόπλοια που περνούν από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το κάναμε αν χρειαζόταν, αλλά, ξέρετε, ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Θα δούμε τι θα συμβεί». Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

«Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο Ιράν στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Fox & Friends».

Πηγή: newsbeast.gr