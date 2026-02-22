MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Axios: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή αν η Τεχεράνη παρουσιάσει πρόταση για συμφωνία

|
THESTIVAL TEAM

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ είναι έτοιμοι να διεξαγάγουν έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με το Ιράν την Παρασκευή στη Γενεύη, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουν μια λεπτομερή ιρανική πρόταση για πυρηνική συμφωνία μέσα στις επόμενες 48 ώρες, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios το πρωί της Κυριακής.

Η τρέχουσα διπλωματική προσπάθεια είναι πιθανότατα η τελευταία ευκαιρία που θα δώσει ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν πριν εξαπολύσει μια τεράστια κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να στοχεύσει απευθείας τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένει την πρόταση του Ιράν.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ -οι οποίοι αμφότεροι συμβούλευσαν τον Τραμπ να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία πριν διατάξει πλήγμα- σχεδιάζουν να βρίσκονται στη Γενεύη στις 27 Φεβρουαρίου, εάν οι Ιρανοί στείλουν την πρόταση νωρίς αυτή την εβδομάδα.

«Εάν το Ιράν καταθέσει ένα προσχέδιο πρότασης, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν στη Γενεύη την Παρασκευή, προκειμένου να ξεκινήσουν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πυρηνική συμφωνία», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι οι δύο πλευρές ενδέχεται να συζητήσουν την πιθανότητα μιας ενδιάμεσης συμφωνίας πριν από την επίτευξη μιας πλήρους πυρηνικής συμφωνίας.

Κατά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη την περασμένη Τρίτη, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ζήτησαν από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μια λεπτομερή γραπτή πρόταση εντός ολίγων ημερών.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι ξεκάθαρσαν στον Αραγτσί ότι η θέση του Τραμπ είναι ο «μηδενικός εμπλουτισμός» ουρανίου σε ιρανικό έδαφος. Ωστόσο, ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να εξετάσουν μια πρόταση που θα περιλαμβάνει «συμβολικό εμπλουτισμό», εφόσον το Ιράν αποδείξει ότι το σχέδιο αποκλείει κάθε δρόμο προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ο Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξή του στο MS Now ότι θα ολοκληρώσει τη σύνταξη της πρότασης αυτό το Σαββατοκύριακο και θα την παραδώσει μόλις εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο Axios το Σάββατο, αναφέροντας ότι αρκετοί άνθρωποι γύρω από τον Τραμπ τον συμβουλεύουν να μην βομβαρδίσει το Ιράν, παροτρύνοντας τον πρόεδρο να τους αγνοήσει.

«Κατανοώ τις ανησυχίες για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή λόγω παλαιότερων εμπλοκών. Ωστόσο, οι φωνές που συμβουλεύουν κατά της εμπλοκής φαίνεται να αγνοούν τις συνέπειες του να αφήνεις το κακό ανεξέλεγκτο», δήλωσε ο Γκράχαμ.

Σύμβουλοι του Τραμπ αναφέρουν ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να αλλάξει πορεία και να διατάξει πλήγμα ανά πάσα στιγμή, αλλά προς το παρόν, πολλά μέλη της ομάδας του εισηγούνται υπομονή.

ΗΠΑ Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τέσσερις οι νεκροί από το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Στους 26 οι αγνοούμενοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 λεπτά πριν

Κρήτη: Αντιδήμαρχος τραυματίστηκε στο φαράγγι του Ζαρού – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Αγοραπωλησία ακινήτων στην Ελλάδα: Ο δωδεκάλογος μίας επιτυχημένης συναλλαγής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Πάνος Ρούτσι: Για εμένα δεν υπάρχει Καθαρά Δευτέρα, δεν υπάρχουν γιορτές, γιατί μας διαλύσανε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος μετά από τροχαίο στην Πυλαία – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα που του είχε αφαιρεθεί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Τατόι: “Με δάγκωσε και μου έσκισε τα ρούχα” – Συγκλονίζει η περιγραφή του άνδρα που δέχτηκε επίθεση από λύκο