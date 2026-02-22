Axios: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή αν η Τεχεράνη παρουσιάσει πρόταση για συμφωνία

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ είναι έτοιμοι να διεξαγάγουν έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με το Ιράν την Παρασκευή στη Γενεύη, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουν μια λεπτομερή ιρανική πρόταση για πυρηνική συμφωνία μέσα στις επόμενες 48 ώρες, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios το πρωί της Κυριακής.

Η τρέχουσα διπλωματική προσπάθεια είναι πιθανότατα η τελευταία ευκαιρία που θα δώσει ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν πριν εξαπολύσει μια τεράστια κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να στοχεύσει απευθείας τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένει την πρόταση του Ιράν.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ -οι οποίοι αμφότεροι συμβούλευσαν τον Τραμπ να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία πριν διατάξει πλήγμα- σχεδιάζουν να βρίσκονται στη Γενεύη στις 27 Φεβρουαρίου, εάν οι Ιρανοί στείλουν την πρόταση νωρίς αυτή την εβδομάδα.

«Εάν το Ιράν καταθέσει ένα προσχέδιο πρότασης, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν στη Γενεύη την Παρασκευή, προκειμένου να ξεκινήσουν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πυρηνική συμφωνία», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι οι δύο πλευρές ενδέχεται να συζητήσουν την πιθανότητα μιας ενδιάμεσης συμφωνίας πριν από την επίτευξη μιας πλήρους πυρηνικής συμφωνίας.

Κατά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη την περασμένη Τρίτη, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ζήτησαν από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μια λεπτομερή γραπτή πρόταση εντός ολίγων ημερών.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι ξεκάθαρσαν στον Αραγτσί ότι η θέση του Τραμπ είναι ο «μηδενικός εμπλουτισμός» ουρανίου σε ιρανικό έδαφος. Ωστόσο, ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να εξετάσουν μια πρόταση που θα περιλαμβάνει «συμβολικό εμπλουτισμό», εφόσον το Ιράν αποδείξει ότι το σχέδιο αποκλείει κάθε δρόμο προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ο Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξή του στο MS Now ότι θα ολοκληρώσει τη σύνταξη της πρότασης αυτό το Σαββατοκύριακο και θα την παραδώσει μόλις εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο Axios το Σάββατο, αναφέροντας ότι αρκετοί άνθρωποι γύρω από τον Τραμπ τον συμβουλεύουν να μην βομβαρδίσει το Ιράν, παροτρύνοντας τον πρόεδρο να τους αγνοήσει.

«Κατανοώ τις ανησυχίες για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή λόγω παλαιότερων εμπλοκών. Ωστόσο, οι φωνές που συμβουλεύουν κατά της εμπλοκής φαίνεται να αγνοούν τις συνέπειες του να αφήνεις το κακό ανεξέλεγκτο», δήλωσε ο Γκράχαμ.

Σύμβουλοι του Τραμπ αναφέρουν ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να αλλάξει πορεία και να διατάξει πλήγμα ανά πάσα στιγμή, αλλά προς το παρόν, πολλά μέλη της ομάδας του εισηγούνται υπομονή.