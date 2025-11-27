Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο – “Το κτήνος θα πληρώσει”, λέει ο Τραμπ

Δύο μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, λίγα μέτρα από τον σταθμό μετρό Farragut West, το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα). Ο ύποπτος, αφγανικής καταγωγής, δέχθηκε πυρά από τρίτο μέλος της φρουράς και νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο σοβαρά τραυματισμένος ύποπτος για την επίθεση με τη χρήση πυροβόλου όπλου εναντίον δυο ανδρών της εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο χθες Τετάρτη είναι Αφγανός, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους η εφημερίδα Washington Post και το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), η οποία ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα για την υπόθεση, δεν απάντησε αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο της ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία αυτή. Ο ύποπτος, που έχει συλληφθεί και φέρεται να έδρασε μόνος, τραυματίστηκε βαριά, όπως και οι δυο εθνοφρουροί.

“Τρομοκρατική ενέργεια – Το κτήνος θα πληρώσει”

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως ο άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε νωρίτερα δυο στρατιωτικούς κοντά στον Λευκό Οίκο μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια.

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον «έφερε εδώ η κυβέρνηση του (σ.σ. δημοκρατικού προκατόχου του Τζο) Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους σε σύντομο διάγγελμά του από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει το τριήμερο της γιορτής των Ευχαριστιών.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, παρά τη θλίψη για τους τραυματίες, αισθάνεται «δίκαιη οργή και αποφασιστικότητα» και τόνισε: «Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω ότι το κτήνος που διέπραξε αυτή τη φρικαλεότητα θα πληρώσει το βαρύτερο δυνατό τίμημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτιμά ότι ο ύποπτος «είναι ξένος, ο οποίος μπήκε στη χώρα από το Αφγανιστάν» και μεταφέρθηκε «από την κυβέρνηση Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021 με τις διαβόητες πτήσεις για τις οποίες όλοι μιλούσαν». Υποστήριξε ακόμη ότι το καθεστώς παραμονής του υπόπτου παρατάθηκε με νομοθεσία που υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε «καταστροφικό» και «τον χειρότερο στην ιστορία της χώρας».

Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.

«Δεν θα ανεχθούμε τέτοιες επιθέσεις στη δημόσια ασφάλεια από ανθρώπους που δεν θα έπρεπε καν να βρίσκονται στη χώρα μας», σημείωσε. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να επανεξετάσουν κάθε αλλοδαπό που εισήλθε στη χώρα από το Αφγανιστάν επί Μπάιντεν» και πρόσθεσε ότι πρέπει να ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απομάκρυνση κάθε αλλοδαπού που δεν συμβάλλει στη χώρα». «Αν δεν μπορούν να αγαπούν την Αμερική, δεν τους θέλουμε εδώ», είπε.