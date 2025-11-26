MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πυροβόλησαν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο – “Αυτό το ζώο θα το πληρώσει ακριβά” λέει ο Τραμπ για τον δράστη, που συνελήφθη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς την Τετάρτη σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης είναι στα χέρια των Αρχών, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, όπως είναι και τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Έχει τραυματιστεί ελαφρά και είναι και αυτός σε νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, αναφέρει το Associated Press.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Λευκός Οίκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Νέο Ηράκλειο: Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο με ανελέητα χτυπήματα μαθητών έξω από το σχολείο τους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αύριο οι ανακοινώσεις για την αλλαγή ιδιοκτησίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Δήμαρχος Τζουμέρκων: Κάνουμε τον σταυρό μας γιατί το βράδυ έχει νέο κύμα κακοκαιρίας, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Τους έπιασα να κλέβουν το παγκάρι και με εκδικήθηκαν” – Τι λέει ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 28 λεπτά πριν

Εθνική: Αυτή είναι η 12άδα του Σπανούλη για το αυριανό παιχνίδι στο “Παλέ”

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ιωάννα Κωνσταντινίδου: Δέχθηκα επαναλαμβανόμενη κακοποίηση από δυο άτομα μέχρι τα 10 μου χρόνια, ήμουν παραμελημένο παιδί