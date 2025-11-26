Πυροβόλησαν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο – “Αυτό το ζώο θα το πληρώσει ακριβά” λέει ο Τραμπ για τον δράστη, που συνελήφθη

Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς την Τετάρτη σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης είναι στα χέρια των Αρχών, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, όπως είναι και τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Έχει τραυματιστεί ελαφρά και είναι και αυτός σε νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, αναφέρει το Associated Press.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House



At least three casualties being reported



The shooter is reportedly still on the loose



Law enforcement racing from all throughout the city



November 26, 2025

#BREAKING: Photo of National Guard shot near White House November 26, 2025