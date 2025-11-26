Πυροβόλησαν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο – “Αυτό το ζώο θα το πληρώσει ακριβά” λέει ο Τραμπ για τον δράστη, που συνελήφθη
Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς την Τετάρτη σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο δράστης είναι στα χέρια των Αρχών, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, όπως είναι και τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
Έχει τραυματιστεί ελαφρά και είναι και αυτός σε νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, αναφέρει το Associated Press.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House
At least three casualties being reported
The shooter is reportedly still on the loose
Law enforcement racing from all throughout the city
PRAY FOR THESE TROOPS
#BREAKING: Photo of National Guard shot near White House
Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard.