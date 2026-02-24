Ανάπλαση ΔΕΘ: Χρονιά ορόσημο το 2026 για την προκήρυξη του διαγωνισμού – “Στρατηγικός σχεδιασμός με επίκεντρο τον πολίτη”

Με ξεκάθαρο μήνυμα ενίσχυσης του εκθεσιακού αποτυπώματος και αναβάθμισης των υποδομών, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, Ανδρέας Μαυρομμάτης, έδωσε το στίγμα της νέας διοίκησης κατά τη συνέντευξη Τύπου για τις εκθέσεις Artozyma και Athens International Jewellery Show (AIJS). Παράλληλα για την ανάπλαση της ΔΕΘ, τόνισε πως το έργο έχει εισέλθει σε νέα φάση, με διαφορετικά δεδομένα από εκείνα που ίσχυαν πριν από δύο χρόνια.

Όπως αρχικά σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη συνέντευξη Τύπου του νέου έτους για τον εθνικό εκθεσιακό φορέα, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει «μεγάλη τιμή» την ανάληψη των καθηκόντων του σε έναν ιστορικό θεσμό που συμβάλλει διαχρονικά στην ανάπτυξη της πόλης και της χώρας.

Ο κ. Μαυρομμάτης υπογράμμισε ότι η νέα διοίκηση θα εργαστεί τόσο για την περαιτέρω ενδυνάμωση του εκθεσιακού φορέα και τον εμπλουτισμό των διοργανώσεων όσο και για την αναβάθμιση των εκθεσιακών υποδομών.

Ανάπλαση ΔΕΘ: Στρατηγικός επανασχεδιασμός με επίκεντρο τον πολίτη και ορόσημο το 2026

Απαντώντας σε ερώτηση για την ανάπλαση των εκθεσιακών χώρων της ΔΕΘ, ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Μαυρομμάτης, υπογραμμίζει ότι το έργο έχει εισέλθει σε νέα φάση, με διαφορετικά δεδομένα από εκείνα που ίσχυαν πριν από δύο χρόνια.

«Είναι σημαντικό να μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα. Γνωρίζω ότι πριν από δύο χρόνια υπήρχε σχεδιασμός για τα πλάνα ανάπλασης του χώρου. Σήμερα, μέσα από τη διαδικασία ωρίμανσης του έργου, τη συζήτηση με φορείς αλλά και με τους πολίτες, προέκυψε η ανάγκη για στρατηγικό επανασχεδιασμό», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, ο αρχικός σχεδιασμός έχει μείνει πίσω και το επικαιροποιημένο πλάνο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των εκθεσιακών χώρων, την ανακαίνιση του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου και τη δημιουργία 120 στρεμμάτων πρασίνου. «Το νέο σχέδιο εστιάζει στον πολίτη, στον άνθρωπο της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Άλλαξε το πλάνο», τονίζει.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις και στη συζήτηση περί δημοψηφίσματος, επισημαίνει ότι «το δημοψήφισμα το έχω παρακολουθήσει. Προσωπικά σεβόμαστε τις δημοκρατικές διαδικασίες· είναι θεμιτό να υπάρχει διάλογος. Μπορώ να καταλάβω γιατί δημιουργήθηκαν λανθασμένες εντυπώσεις και προκλήθηκε αυτή η αντίδραση. Πλέον, όμως, έχουμε άλλα δεδομένα».

Ο κ. Μαυρομμάτης προσθέτει ότι η ΔΕΘ συνεργάζεται στενά με το Υπερταμείο και την Ομάδα Ωρίμανσης Έργων Δημοσίου, με στόχο την αρτιότερη δυνατή προετοιμασία. «Πιστεύω ότι μόλις είμαστε έτοιμοι θα παρουσιάσουμε το έργο. Εργαζόμαστε εντατικά για να το παραδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», αναφέρει.

Παράλληλα, θέτει σαφές χρονοδιάγραμμα, επισημαίνοντας ότι το 2026 αποτελεί ορόσημο για την προκήρυξη του διαγωνισμού που θα αναδείξει την εταιρεία κατασκευής του έργου, συνολικού κρατικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ.

Οι πρώτες εκθέσεις του 2026

Η Artozyma και η Athens International Jewellery Show αποτελούν τις δύο πρώτες εκθέσεις του εκθεσιακού ημερολογίου για το 2026.

Η 12η Διεθνής Έκθεση Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Έτοιμων Προϊόντων «Artozyma» θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η φετινή διοργάνωση καταγράφει αύξηση 20% στον εκθεσιακό χώρο, ενώ συμμετέχουν 220 εκθέτες – αριθμός αυξημένος κατά 14% σε σχέση με το 2024 – από 21 χώρες, έναντι 19 της προηγούμενης διοργάνωσης.

Η Artozyma χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη επαγγελματική συνάντηση του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για το 2026, με τη συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων πρώτων υλών και του συνόλου των φορέων του κλάδου. Μάλιστα, μετά την επιτυχία της προηγούμενης διοργάνωσης, αρκετοί εκθέτες επέλεξαν φέτος μεγαλύτερα εκθεσιακά περίπτερα.

Τρεις άξονες εκδηλώσεων με διεθνή χαρακτήρα

Η Artozyma πλαισιώνεται από πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με έντονο διεθνή χαρακτήρα και συμμετοχή διακεκριμένων επαγγελματιών από το εξωτερικό.

Ο πρώτος άξονας, «Baking Together – Mediterranean Edition», είναι αφιερωμένος στη μεσογειακή αρτοποιία και εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανάδειξη της παράδοσης σε συνδυασμό με την καινοτομία. Στον πυρήνα της δράσης βρίσκεται η συνεργασία τεσσάρων χωρών – Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας – με εθνικές ομάδες αρτοποιίας που συναντώνται για πρώτη φορά σε μη διαγωνιστικό πλαίσιο, με στόχο τη συνεργασία και την προώθηση της γνώσης. Στις live παρουσιάσεις θα συμμετέχουν και κορυφαίοι επαγγελματίες, μέλη του διεθνούς δικτύου Richemont Club, με ενεργή διάδραση με το κοινό.

Ο δεύτερος άξονας αφορά το «Pastry Lab 2026», έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Περίπτερο 15, αφιερωμένο στην υψηλή ζαχαροπλαστική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει masterclasses και σεμινάρια για επαγγελματίες και σπουδαστές, με διεθνείς συμμετοχές. Ξεχωρίζει η παρουσία του Πορτογάλου pastry chef Américo Dos Santos, από το βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin εστιατόριο Belcanto.

Από την πλευρά της, η Athens International Jewellery Show θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός δυναμικού εκθεσιακού κύκλου και στον κλάδο του κοσμήματος.

Με τις δύο αυτές διοργανώσεις, η ΔΕΘ-HELEXPO επιχειρεί ένα ισχυρό ξεκίνημα για το 2026, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη διεθνή δικτύωση, στοιχεία που – όπως τόνισε ο κ. Μαυρομμάτης – αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για τη νέα διοίκηση.

Η Artozyma ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο της αρτοποιίας

Ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της 12ης Artozyma για τον κλάδο της αρτοποιίας έδωσε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, Έλσα Κουκουμέρια, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση κάτι πολύ περισσότερο από μια κλαδική έκθεση.

«Η 12η διοργάνωση δεν είναι απλά μια έκθεση· είναι ο χώρος όπου ο Έλληνας αρτοποιός συναντά το μέλλον του», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Artozyma ως πεδίου ενημέρωσης, δικτύωσης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Όπως τόνισε, «πιστεύουμε ότι το ψωμί δεν είναι απλώς ένα αγαθό· είναι πολιτισμός και οικογένεια». Αναφερόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, επισήμανε ότι ο Έλληνας αρτοποιός «αγωνίζεται, επενδύει, εξελίσσεται», ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν τα προϊόντα και τα μηχανήματα των συνεργατών του κλάδου, που συμβάλλουν ώστε «να δοθεί βοήθεια στον αρτοποιό να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη συγκυρία».

«Οι αρτοποιοί αντέχουν, επειδή έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν προσαρμοστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της «προς τη διοίκηση της ΔΕΘ και όλους τους συντελεστές» για τη στήριξη και τη διοργάνωση της έκθεσης.

38η Athens International Jewellery Show: Θετικά μηνύματα για τον κλάδο, παρά τις πιέσεις

Για «γλυκό και λαμπερό ξεκίνημα λόγω των κοσμημάτων» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών-Αργυροχρυσοχόων-Κοσμηματοπωλών-Ωρολογοπωλών, Πέτρος Καλπακίδης, αναφερόμενος στην 38η Athens International Jewellery Show.

Όπως σημείωσε, στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 370 εκθέτες από διάφορες χώρες, ενώ «τα μηνύματα που έρχονται στην ομοσπονδία είναι θετικά», παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στον φόρο πολυτελείας, ο οποίος –όπως είπε– παραμένει στο 10% από πέρσι έως φέτος, χαρακτηρίζοντάς τον «μνημονιακό κατάλοιπο», καθώς «δεν είναι πολυτέλεια να έχεις βέρες ή έναν χρυσό σταυρό». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ραγδαία αύξηση των πολύτιμων μετάλλων, επισημαίνοντας πως «την περασμένη Παρασκευή ο χρυσός ήταν στα 138.000 ευρώ», γεγονός που δημιουργεί έντονη αστάθεια στην αγορά. «Με αυτή την αστάθεια είναι δύσκολο να λειτουργήσει ένας κοσμηματοπώλης», τόνισε.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο κλάδος επιδιώκει την αναβάθμισή του, σημειώνοντας πως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν ενταχθεί μαθήματα χρυσοχοΐας, εξέλιξη που –όπως είπε– δείχνει ότι «ο κλάδος αναβαθμίζεται» και επενδύει στη γνώση και την εξειδίκευση.