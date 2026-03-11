Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Πότε παραδίδεται

Υπογράφηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης η σύμβαση για τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου με ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία για την πόλη.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Πρόδρομου Νικηφορίδη και του υπεύθυνου της αναδόχου εταιρείας Γιάννη Κουκούμα, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της ανάπλασης της πλατείας και της δημιουργίας ενός χώρου αφιερωμένου στη μνήμη και την ιστορική συνείδηση.

Την Άνοιξη του 2027 αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες

“Με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ξεκινά το δρόμο κατασκευής της πλατείας Ελευθερίας, θεωρώντας ότι περίπου σε ένα χρόνο και κάτι θα μπορεί αυτή η πλατεία να παραδοθεί στους πολίτες”, δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, κάνοντας λόγο για ένα εμβληματικό έργο.

Παράλληλα, ο κ. Αγγελούδης τόνισε την ιστορική και πολιτισμική σημασία της πλατείας Ελευθερίας λέγοντα πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με καθοριστικές στιγμές της ιστορίας της πόλης. Το 1922 αποτέλεσε χώρο υποδοχής των Ελλήνων προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ενώ από το ίδιο σημείο ξεκίνησαν αργότερα οι Εβραίοι της πόλης το τραγικό ταξίδι χωρίς επιστροφή προς τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Άουσβιτς.

Συμβολικά οι εργασίες στην Πλατεία Ελευθερίας θα ξεκινήσουν την Κυριακή 15 Μαρτίου, εκεί απ’ όπου θα ξεκινήσει, την ίδια ημέρα, η Πορεία Μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 83 χρόνων από την αναχώρηση του πρώτου τρένου για το κολαστήριο του Άουσβιτς.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε από τον ανάδοχο το έργο να κινηθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες ώστε να παραδοθεί μέχρι την Άνοιξη του 2027 ενώ σημείωσε πως η πλατεία Ελευθερίας είναι ένα ακόμα κομμάτι στην πολιτική πρασίνου της διοίκησης του δήμου. “Ο σχεδιασμός του δήμου να παραδίδουμε ένα πάρκο τσέπης ή μια παιδική χαρά κάθε δέκα μέρες θα παραμείνει και το 2027”, τόνισε ο κ, Αγγελούδης. Παράλληλα υπενθύμισε ότι ο δήμος έχει φυτέψει συνολικά 23.500 δέντρα λέγοντας πως το πράσινο αποτελεί προϋπόθεση για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πόλη και αναφέρθηκε στην δημοπράτηση της ανάπλασης της Πλατείας Αριστοτέλους ενώ τόνισε ότι μέχρι το τέλος του έτους στόχος είναι να δημοπρατηθούν η Πλατεία Διοικητηρίου, η Πλατεία Δημοκρατίας, καθώς και το έργο του ντεκ για την επέκταση της παλιάς παραλίας.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης σημείωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστικές συναντήσεις με τον ανάδοχο και δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι θα γίνει ένα πολύ καλό έργο καθώς και την οδό Μπουμπουλίνας την ανέλαβε ο ίδιος ανάδοχος και η ποιότητα του έργου ήταν πολύ καλή.

Ο ανάδοχος του έργου Γιάννης Κουκούμας έθεσε ως στόχο της εταιρείας η Πλατεία Ελευθερίας να γίνει ένα σωστό και γρήγορο έργο με ωραίο αποτέλεσμα για όλη την πόλη.