Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του νέου Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαράδων

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου οι εργασίες για την κατασκευή του νέου Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαράδων, ενός σημαντικού έργου πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Θέρμης. Πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας το οποίο περνά από τον σχεδιασμό στην πράξη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου χώρου πολιτισμού, εκπαίδευσης και δημιουργικής έκφρασης για τους κατοίκους της Κοινότητας Ταγαράδων.

Σύμφωνα με τον δήμο Θέρμης, το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 3.070.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 2.476.515,68 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» (Τ.Π.Α./Π.Π.Α.), Άξονας Προτεραιότητας 5.5 «Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα», με ποσό 1.650.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Θέρμης.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε είκοσι δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2027.

Το νέο Πολιτιστικό Κέντρο θα αποτελεί ένα σύγχρονο διώροφο κτίριο πολλαπλών λειτουργιών. Στο ισόγειο θα λειτουργεί αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, μαζί με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, την κεντρική γραμματεία και χώρους υγιεινής. Στον όροφο θα δημιουργηθούν αίθουσες διδασκαλίας για εικαστικές τέχνες, μουσική και χορό, ενώ στο υπόγειο θα διαμορφωθούν δανειστική και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, χώρος ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικοί χώροι, αποδυτήρια για χορευτικές ομάδες καθώς και οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Με την ολοκλήρωσή του, το νέο πολιτιστικό κτίριο αναμένεται να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα πολιτιστικής δραστηριότητας για την ευρύτερη περιοχή, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές σε συλλόγους, δημιουργικές ομάδες και νέους ανθρώπους.

Ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι «η έναρξη των εργασιών για το Πολιτιστικό Κέντρο Ταγαράδων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών στον Δήμο μας. Πρόκειται για μια επένδυση στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και κυρίως στους νέους ανθρώπους της περιοχής».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Ταγαράδων, Δημήτριος Καλαθάς, σημείωσε ότι «η έναρξη των εργασιών για το έργο αυτό σηματοδοτεί την υλοποίηση ενός σημαντικού στόχου για την τοπική κοινωνία, καθώς το νέο Πολιτιστικό Κέντρο θα αποτελέσει έναν χώρο συνάντησης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης για όλους τους κατοίκους».