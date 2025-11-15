MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θεσσαλονίκη: Η ολιγόλεπτη συνομιλία Αγγελούδη με παιδιά στο νέο πάρκο Αλκμήνης – Η υπόσχεση που του έδωσαν

|
THESTIVAL TEAM

Παιδιά από δημοτικό σχολείο της περιοχής της Χαριλάου συνομίλησαν με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και τον ευχαρίστησαν για την παράδοση του πάρκου Αλκμήνης.

Συνομιλώντας μαζί του του έδωσαν την υπόσχεση πως θα το προσέχουν, ενώ ο ίδιος τους ευχαρίστησε. “Θέλω να έρχεστε να παίζετε εδώ και να το προσέχετε, να μην πετάτε σκουπίδια“.

Τα παιδάκια που βρέθηκαν στο πάρκο του έδωσαν και μια κάρτα την οποία διάβασε δυνατά ο κ. Αγγελούδης που έγραφε “Το πάρκο μας άρεσε πολύ. Σας ευχαριστούμε, θα το προσέχουμε για πάντα“.

Ολοκληρώνοντας την συνομιλία που είχε με τους μικρούς της περιοχής ο Στέλιος Αγγελούδης τους ζήτησε να τον καλέσουν στο σχολείο τους ώστε να πάει για επίσκεψη και να μιλήσουν και για άλλα θέματα.

