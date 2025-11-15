Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε στους πολίτες το ανανεωμένο Πάρκο Αλκμήνης στη Χαριλάου – Αγγελούδης: Αυτό το πάρκο σήμα κατατεθέν για την περιοχή

Σε ιδιαίτερα ζεστό και ηλιόλουστο κλίμα, με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, παραδόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στους κατοίκους της Χαριλάου το πλήρως ανακαινισμένο Πάρκο Αλκμήνης, παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Η αναμόρφωση του χώρου αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση αστικής ανάπλασης που στοχεύει να προσφέρει έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο αναψυχής για όλες τις ηλικίες.

Η καλοκαιρία έφερε από νωρίς πλήθος κόσμου στο πάρκο, με τις παιδικές φωνές να κυριαρχούν στον χώρο. Γονείς και παιδιά έσπευσαν να γνωρίσουν από κοντά το νέο πρόσωπο της έκτασης, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τις ανανεωμένες υποδομές που αλλάζουν την εικόνα της γειτονιάς.

Τα έργα που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο διάστημα περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέας παιδικής χαράς, την αναβάθμιση της υφιστάμενης, καθώς και την ανακαίνιση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης, το οποίο πλέον προσφέρει βελτιωμένες και ασφαλέστερες συνθήκες για άθληση. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις πρασίνου, με νέες φυτεύσεις και ανανέωση του φυτικού πλούτου, δίνοντας στο πάρκο έναν πιο ζωντανό, φρέσκο και φιλόξενο χαρακτήρα.

“Είναι πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή για όλους μας, Ένας εγκαταλελειμμένος δημόσιος χώρος παραδίδεται στους κατοίκους και τα παιδιά μας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το πάρκο είναι καινούργιο, περιέχει μεγάλη παιδική χαρά, νέο γήπεδο μπάσκετ, χώρο πρασίνου με δέντρα. Ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Χαριλάου, σήμα κατατεθέν” ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Και συνέχισε: “Θέλω να ευχαριστήσω την αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Καθαριότητας γιατί εργάστηκαν σε μία πραγματικά μεγάλη συνεργασία με τους χορηγούς μας οι οποίοι στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας χάρισαν την ανακατασκευή του πάρκου. Οι κάτοικοι ο δήμος και η εταιρική ευθύνη εργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα”.

“Θέλω να κάνω μια παράκληση, φεύγοντας από εδώ, θέλω να υπάρχει μια ομάδα κατοίκων οι οποίοι με τις υπηρεσίες του δήμου θα πάρουν στα χέρια τους τη συντήρηση του δημόσιου χώρου” κατέληξε ο κ. Αγγελούδης.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρόδρομος Νικηφορίδης σημείωσε πως “αυτή είναι μια μεγάλη μέρα και για εμάς. Ενώ υπήρχε μεγάλος όγκος πεταμένος, παλιό σιντριβάνι, που έπρεπε να φύγει, προχωρήσαμε. Έφυγε τον Αύγουστο ο μεγάλος όγκος και ξεκινήσαμε με χορηγίες, δεν ξοδέψαμε ούτε ένα ευρώ, έγινε μια μεγάλη παιδική χαρά, επισκευάσαμε και δημιουργήσαμε χώρους πρασίνου και γήπεδο μπάσκετ. Ανανεώσαμε το πάρκο και το παραδίδουμε φρέσκο”.

Και κατέληξε: “Οι συμπολίτες μας ελπίζω να το σεβαστούν γιατί αυτό το πάρκο έχει μέλλον γιατί πρόκειται να γίνουν κι άλλα πράγματα”.

Η παράδοση του ανανεωμένου Πάρκου Αλκμήνης αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενδυνάμωση των δημόσιων χώρων στη Θεσσαλονίκη, με τους κατοίκους να αγκαλιάζουν με ενθουσιασμό τη νέα αυτή όαση στο πυκνοδομημένο αστικό τοπίο της Χαριλάου.

Δείτε εικόνες: