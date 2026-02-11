MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με αποκριάτικα πάρτι, καρναβαλική παρέλαση, δωρεάν εδέσματα και χαρταετούς γιορτάζει τις απόκριες ο Δήμος Παύλου Μελά

|
THESTIVAL TEAM

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων θα γιορτάσει τις απόκριες ο δήμος Παύλου Μελά. Κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκδηλώσεις από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου έως και την Καθαρά Δευτέρα.

Λάτρεις του καρναβαλιού αναμένεται να κατακλύσουν κάθε γωνιά του δήμου προκειμένου να τηρήσουν την αποκριάτικη παράδοση. Η ομάδα κρουστών του Δήμου Παύλου Μελά, TURUKUTU, η ορχήστρα των Δημοτικών Ωδείων, το μουσικό σχήμα του Θωμά Ζυγούρα αλλά τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι θα ντύσουν μουσικά τις εκδηλώσεις δημιουργώντας μια ξέφρενη ατμόσφαιρα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καρναβαλική παρέλαση, αποκριάτικα πάρτι και δράσεις στις δημοτικές βιβλιοθήκες.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 12:00 – Παιδικό αποκριάτικο πάρτι στην πλατεία Ελευθερίας στην Άνω Ηλιούπολη με την ψυχαγωγική ομάδα «Ονειροντίσνεϋ».

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 17:00 – Καρναβαλική Παρέλαση στην Ευκαρπία με αφετηρία την πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και σημείο τερματισμού την πλατεία Κατσια. Θα ακολουθήσει αποκριάτικο πάρτι με τη συμμετοχή της ομάδας κρουστών του δήμου Παύλου Μελά Turukutu.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 12:00 – Παιδικό αποκριάτικο πάρτι στην Πολίχνη στο πάρκο Κρύας Βρύσης, με την ορχήστρα των Δημοτικών Ωδείων και την ψυχαγωγική ομάδα «Ονειροντίσνεϋ».

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 12:00 – Αποκριάτικο πάρτι στην Πολίχνη στην περιοχή Γέφυρα – Περιστέρια (συμβολή των οδών Αγνώστου Στρατιώτη & Κανάρη)με τη συμμετοχή της ομάδας κρουστών του δήμου Παύλου Μελά Turukutu

Κούλουμα στο στρατόπεδο Καρατάσιου και στην Τραυματιούπολη Ευκαρπίας με δωρεάν εδέσματα, χαρταετούς και γλέντι

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου επισκέπτες και δημότες θα γιορτάσουν τα Κούλουμα με πέταγμα χαρταετού, δωρεάν εδέσματα και ζωντανή μουσική στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου και στην Τραυματιούπολη Ευκαρπίας. Στις 11:00 θα στηθεί παραδοσιακό μουσικοχορευτικό γλέντι στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου με το μουσικό σχήμα του Θωμά Ζυγούρα και πολιτιστικούς συλλόγους του δήμου Παύλου Μελά. Την ίδια ώρα τους επισκέπτες θα περιμένει παραδοσιακή υπαίθρια γιορτή με τη συμμετοχή της ομάδας κρουστών του δήμου Παύλου Μελά Turukutu στην Τραυματιούπολη Ευκαρπίας.

Απόκριες στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες

Τρίτη 17 Φεβρουαρίουστις 18:30 στη Βιβλιοθήκη της Ευκαρπίας

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 18:30 στη Βιβλιοθήκη της Πολίχνης

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 18:30 στη Βιβλιοθήκη της Σταυρούπολης

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αφήγηση ιστοριών, θεατρικά παιχνίδια και κατασκευές σε συνεργασία με τα θεατρικά τμήματα του δήμου Παύλου Μελά. Για τη συμμετοχή στις δράσεις είναι απαραίτητη η προεγγραφή στα τηλέφωνα των δημοτικών βιβλιοθηκών: Ευκαρπία 2313502154, Πολίχνη 2310640244, Σταυρούπολη 2313302836.

Δήμος Παύλου Μελά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 56 δευτερόλεπτα πριν

Ταυτοποιήθηκε ο συνεργός του 51χρονου Γεωργιανού που έκλεψε 11.000 ευρώ από διαμέρισμα στη Βέροια

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 19 ώρες πριν

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη λειτουργία του Αγίου Χαραλάμπους στο Φανάρι – Τι είπε για την Ελληνική Γλώσσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ : Η ΕΕ οφείλει να προστατεύει τους παραγωγούς της και όχι να τους αφήνει εκτεθειμένους σε άνισο ανταγωνισμό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας από εργατικά σωματεία σήμερα στο κέντρο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού και σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Καϊτεζίδης: Δεν μας χωρίζουν κόμματα και χρώματα, στην Αυτοδιοίκηση δεν κερδίζει η μονάδα αλλά μόνο η ομάδα