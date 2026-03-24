Κουρέτας για τη δίκη των Τεμπών: Η αίθουσα κατασκευάστηκε με οδηγίες και έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης

Τη δική του απάντηση στις αιχμές που διατυπώθηκαν σχετικά με την κατασκευή της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών έδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Ο κ. Κουρέτας προχώρησε σε αναλυτική τοποθέτηση, ξεκαθαρίζοντας το ιστορικό της επιλογής και υλοποίησης του έργου, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια κινήθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο των οδηγιών και των αποφάσεων του Υπουργείου.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, όταν ο ίδιος δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Υπουργό, προκειμένου να εντοπιστεί κατάλληλος χώρος για τη διεξαγωγή της δίκης. Μετά από προτάσεις και επιτόπια αξιολόγηση από αρμόδιο κλιμάκιο, επιλέχθηκε η αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατόπιν απόφασης του Υπουργείου.

Στη συνέχεια, προχώρησε η σύναψη τριμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου, Πανεπιστημίου και Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο την κατασκευή της αίθουσας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για μια τόσο ιδιαίτερη δίκη. Η χρηματοδότηση προήλθε από το Υπουργείο, ενώ την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η Περιφέρεια.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, περιλάμβανε ειδικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας, όπως συστήματα αποτροπής υποκλοπών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με ειδικές περιφράξεις. Όπως επισημαίνεται, οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίστηκαν από το Υπουργείο και την Αστυνομία, ενώ εγκρίθηκαν τόσο από τον αρμόδιο Υπουργό όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών υπήρξε συνεχής εποπτεία, με τακτικές τηλεδιασκέψεις ανά περίπου δέκα ημέρες μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών και στελεχών του Υπουργείου, καθώς και αυτοψίες από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια δεν είχε τη δυνατότητα να καθορίσει τις λεπτομέρειες της αίθουσας, καθώς αυτές σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της δικαστικής διαδικασίας, οι οποίες ήταν σε γνώση αποκλειστικά των αρμόδιων αρχών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κουρέτα:

«Με ενημέρωσαν πριν λίγο ότι έκανε κάποιες δηλώσεις ο υπουργός κύριος Φλωρίδης σχετικά με την κατασκευή της αίθουσας που γίνεται η δίκη των Τεμπών. Και επειδή διέκρινα κάποια περίεργα λόγια θέλω να γράψω όπως κάνω πάντοτε άλλωστε.

Το καλοκαίρι του 2024 δέχθηκα ένα τηλέφωνο από τον υπουργό κύριο Φλωρίδη και με παρακάλεσε να βρω κάποια αίθουσα για να γίνει η δίκη. Του υπέδειξα κάποιες αίθουσες και μέρα από επίσκεψη κλιμακίου του υπουργείου επελέγη η αίθουσα που ανήκει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με προσωπική επιλογή του υπουργού ο οποίος με ευχαρίστησε.

Μετα ξεκίνησαν επικοινωνίες με φυσικό τρόπο και τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον γενικό του υπουργείου και τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Επελέγη η λύση της τριμερούς προγραμματικής μεταξύ υπουργείου πανεπιστήμιου και περιφέρειας για να κατασκευαστεί η αίθουσα όπως προέβλεπε ο νόμος για τέτοια θέματα . Με συνεχείς συσκέψεις αποφασίστηκε να χρηματοδοτήσει το υπουργείο την περιφέρεια να φτιάξει την αίθουσα και όταν λήξει η δίκη να επιστραφεί στο πανεπιστήμιο. Η μελέτη με τους ειδικούς όρους ασφαλείας οι οποίοι υποδειχθηκαν από το υπουργείο και την αστυνομία αποτυπώθηκαν στην μελέτη με την απόλυτη έγκριση του υπουργού και το έργο δημοπρατήθηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο πήρε μια εταιρεία με έκπτωση 15%. Το συνολικό κόστος ήταν 1.3 εκατομμύρια ευρώ λόγω ειδικών κατασκευών ασφαλείας (υποκλοπές, δημιουργία περιβάλλοντος χώρου με ειδικό φράχτη κλπ), οι οποίες κατασκευές εγκρίθηκαν από το υπουργείο και το ελεγκτικό συνέδριο. Μόλις η αίθουσα τελείωσε παραχωρήθηκε στο υπουργείο.

Οι όροι δημιουργίας της αίθουσας δηλαδή καθίσματα, και χώροι για τους δικηγόρους, γονείς κλπ επιβλήθηκαν από το υπουργείο και κάθε περίπου 10 μέρες γινόταν επίβλεψη των εργασιών με τηλεδιάσκεψη από τον γενικό γραμματέα κύριο Λάσκο και κάποιο ονόματι Κρητικό ο οποίος οργάνωνε τις τηλεδιασκέψεις. Πολύ συχνά υπήρξε και αυτοψία από ανώτατους δικαστικούς.

Δεν θα μπορούσε να γίνει άλλωστε αλλιώς γιατί η περιφέρεια δεν μπορούσε να γνωρίζει τι ακριβώς θα κατασκευαστεί γιατί δεν είχε γνώση των λεπτομερειών της δικης. Αυτά μόνο το δικαστήριο γνώριζε.

Αύριο το πρωί στον real FM στις 7.15 θα αναφερθώ πολύ αναλυτικά σε κάθε λεπτομέρεια. Ο κατάλογος του κόστους των εργασιών έχει διανεμηθεί στους δημοσιογράφους που τα ζήτησαν».