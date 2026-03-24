Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών: Έπρεπε να μπουν πρώτα οι δικηγόροι και μετά το κοινό – Πρέπει να γίνει σωστή ταξιθεσία όταν επαναληφθεί

Η αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για την τραγωδίας των Τεμπών, ήταν ικανή να χωρέσει κατηγορούμενους και δικηγόρους, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews, ενώ τόνισε πως όταν επαναληφθεί η δίκη θα πρέπει να γίνει καλύτερη ταξιθεσία από τα όργανα του δικαστηρίου και τις αστυνομικές αρχές.

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στη διαμόρφωση της αίθουσας του δικαστηρίου στη Λάρισα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν χώρο συνολικής έκτασης 1.150 τετραγωνικών μέτρων, με αίθουσα ακροατηρίου, αίθουσα δικηγόρων, αίθουσα μαρτύρων, χώρους για τη διοίκηση της δίκης και κοντέινερ για τους δημοσιογράφους. Όπως σημείωσε, η διαρρύθμιση αυτή αποτελεί οργανωμένη κατάσταση που δεν υπάρχει σε αντίστοιχη έκταση σε κανένα άλλο σημείο της Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σημείωσε: «το κτίριο το οποίο διαμορφώσαμε είναι 1000 τετραγωνικά με την προσθήκη ενός κοντέινερ έξω για τους δημοσιογράφους είναι 1.150 τετραγωνικά. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει την κυρίως αίθουσα του δικαστηρίου, τη 2η αίθουσα του ακροατηρίου, την αίθουσα διασκέψεων των δικαστών, την αίθουσα των δικηγόρων, την αίθουσα των μαρτύρων, την αίθουσα της αστυνομίας και την αίθουσα των δημοσιογράφων. Είναι μια οργανωμένη κατάσταση, η οποία δεν υπάρχει στην έκταση αυτή πουθενά αλλού στην Ελλάδα».

Συγκρίνοντας με προηγούμενες δίκες ο υπουργός σημείωσε πως «στην αντίστοιχη δίκη που ήταν πολύ πιο μεγάλη και πολυπληθέστερη στο Εφετείο της Αθήνας, που είναι ίδια με αυτήν της Λάρισας, και εκεί είχαμε 104 θύματα για την τραγωδία στο Μάτι μιλάω για πολύ περισσότερους συγγενείς, πολύ περισσότερους μάρτυρες και πάρα πολλούς δικηγόρους. Διεξήχθη χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα».

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι η οργάνωση της δίκης υπάγεται στο δικαστήριο και βασίζεται στην εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου, με σαφή κατανομή θέσεων για κατηγορουμένους, δικηγόρους, μάρτυρες και συγγενείς. Όπως ανέφερε, οι 250 δικηγόροι που είχαν δηλωθεί κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως μπορούσαν να καλυφθούν πλήρως από τις 300 θέσεις που είχαν προβλεφθεί, ενώ οι συγγενείς διαθέτουν επίσης ειδικό χώρο για να παρακολουθούν τη δίκη.

«Η διεξαγωγή και η οργάνωση της είναι από το δικαστήριο, το οποίο στη συνέχεια δίνει κάποιες εντολές. Οι δικαστές πίστεψαν ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, ότι στην αίθουσα η οποία είναι συγκεκριμένης χωρητικότητας, δηλαδή έχει τις 36 θέσεις των κατηγορουμένων και περίπου τριακόσιες θέσεις για δικηγόρους, οι οποίοι είχαν δηλωθεί στα δυόμιση χρόνια της ανακρίσεως ήταν 250, άρα η φυσιολογική αναμονή προσέλευσης των δικηγόρων θα ήταν 250. Η πρόβλεψη των καθισμάτων είναι για 300, δηλαδή συν 50 και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι δυνατότητες για το κοινό που είναι άλλες περίπου 140 θέσεις και υπάρχει η υποχρέωση των μαρτύρων να είναι σε χώρο που δεν βλέπουν τη διοίκηση σε δικό τους χώρο που είναι άλλες 50 θέσεις και ούτω καθεξής», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην πρώτη ημέρα της διαδικασίας, ο υπουργός σημείωσε ότι υπήρξε αταξία όταν μη δικηγόροι κατέλαβαν τις θέσεις των δικηγόρων, με αποτέλεσμα να βρεθούν πολλοί δικηγόροι όρθιοι. Ο ίδιος δήλωσε ότι σε συνεννόηση με τον πρώτο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έγινε καταγραφή του προβλήματος, ενώ υπογράμμισε ότι στόχος είναι η τήρηση ευταξίας στις επόμενες συνεδριάσεις.

Σχετικά με την παρακολούθηση της δίκης από τους συγγενείς, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω μεγάλης οθόνης σε διπλανή αίθουσα, με υψηλής ποιότητας ήχο και εικόνα, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή χωρίς να παραβιάζεται η τάξη της διαδικασίας.

Ενόψει της επανέναρξης της διαδικασίας, ο κ. Φλωρίδης ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστεί αυστηρά το πλαίσιο: στην κύρια αίθουσα θα βρίσκονται μόνο δικαστές, κατηγορούμενοι και δικηγόροι, ενώ για το κοινό και τους συγγενείς θα αξιοποιηθούν και οι παράλληλοι χώροι με ζωντανή μετάδοση.

Τόνισε, επίσης, ότι την τήρηση της τάξης θα διασφαλίσουν οι αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία.

Ο υπουργός άφησε αιχμές για προσπάθειες υπονόμευσης της διαδικασίας, κάνοντας λόγο ακόμη και για περιστατικά δολιοφθοράς, όπως παρεμβάσεις σε διακόπτες εντός της αίθουσας.

Παράλληλα, απάντησε στις επικρίσεις της Ζωή Κωνσταντοπούλου, απορρίπτοντας τα περί παραίτησης και κατηγορώντας την ότι επιδιώκει την καθυστέρηση ή ακόμη και τη ματαίωση της δίκης.

Κλείνοντας, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών και της κοινωνίας επιθυμεί την ολοκλήρωση της δίκης, τονίζοντας ότι «μόνο μέσα από τη δικαστική διαδικασία μπορεί να αναδειχθεί η αλήθεια».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενες καθυστερήσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους παραγραφής για ορισμένα αδικήματα, εφόσον η διαδικασία δεν προχωρήσει ομαλά.