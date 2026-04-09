Δήμος Θεσσαλονίκης: Έκκληση για περιορισμό απορριμμάτων ενόψει του Πάσχα

Έκκληση προς τους πολίτες για περιορισμό της απόθεσης απορριμμάτων ενόψει των εορτών του Πάσχα απευθύνει η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ενόψει των εορτών και αργιών του Πάσχα, παρακαλούνται οι κάτοικοι για την όσο το δυνατόν μικρότερη απόθεση απορριμμάτων και προϊόντων ανακύκλωσης στους πράσινους και μπλε κάδους από το πρωί της Μ. Παρασκευής 10 Απριλίου μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, 13 Απριλίου.

Υπενθυμίζουμε πως απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων.

Η προσπάθεια για μια πιο καθαρή και όμορφη Θεσσαλονίκη προϋποθέτει τη συνεργασία όλων μας.