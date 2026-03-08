Αγγελούδης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: “Η ισότητα δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας”

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας έστειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισημαίνοντας ότι οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υφίστανται τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη συνταξιοδοτική πραγματικότητα.

Όπως ανέφερε στη δήλωσή του, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο περίπου 11% λιγότερο ανά ώρα εργασίας σε σύγκριση με τους άνδρες, ενώ οι ανισότητες αυτές συχνά τις ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με τη διαφορά στις συντάξεις να φτάνει περίπου το 30%.

«Η ισότητα στην εργασία δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης. Είναι ζήτημα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής», τόνισε ο δήμαρχος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στον Δήμο Θεσσαλονίκης καταβάλλεται προσπάθεια ώστε περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν ισότιμα στην οικονομική και επαγγελματική ζωή της πόλης. Όπως ανέφερε, αυτό επιδιώκεται μέσα από την ενίσχυση των δομών φροντίδας παιδιών και οικογένειας, προγράμματα κοινωνικής στήριξης για εργαζόμενες μητέρες, αλλά και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα.

«Η ισότητα δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να συνεχίζεται κάθε μέρα», υπογράμμισε κλείνοντας τη δήλωσή του.