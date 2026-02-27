MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θέλτα-ΠΑΟΚ: Το βίντεο από τον αγώνα της Ισπανίας και το χειροκρότημα των φιλάθλων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε ένα βίντεο διάρκειας έξι λεπτών, ο επίσημος ΠΑΟΚ δημοσιοποίησε αρκετές από τις στιγμές που συνέβησαν στο “Μπαλαϊδος” πριν, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα με την Θέλτα.

Στο βίντεο έχουν καταγραφεί στιγμές από τον αγώνα, οι εντολές του Λουτσέσκου και των συνεργατών του, καθώς και η ενίσχυση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ προς τους παίκτες από την εξέδρα.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσιοποίησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

