Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια μιας εκ των κορυφαίων προσωπικοτήτων των ευρωπαϊκών γηπέδων.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο σπουδαίος Ρουμάνος τεχνικός και πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την αθλητική κοινότητα.

Τα θερμά τους συλλυπητήρια για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου έστειλε μέσω ανακοίνωσής της η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία: «Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και σε όλους τους συγγενείς και οικείους του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή του ρουμανικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπηρέτησε το ποδόσφαιρο με πάθος και αφοσίωση μέχρι και την τελευταία στιγμή, ως εν ενεργεία προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

ΕΠΟ Μιρτσέα Λουτσέσκου

