MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Αυτές είναι οι ενδεκάδες στο Νίκη Βόλου-Ηρακλής

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στις 15:00 ξεκινά το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Ηρακλή, για τη 2η αγωνιστική των play off της Super League 2.

Οι φιλοξενούμενοι με νίκη θα κάνουν ένα ακόμη βήμα για την άνοδο και θα ξεφύγουν επτά βαθμούς από τους Θεσσαλούς.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων έχουν ως εξής:

Hρακλής: Στουρνάρας, Τσάκλα, Κατσικας, Βιτλής, Τζίμας, Μαναλης, Krainz, Χάμοντ, Deletic, Ουάρντα, Εραμούσπε

Nίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Σίλβα, Πλέγας, Πέττας, Λόλης, Λουκίνας, Λέο

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έσυρε τον χορό στο καρναβάλι του δήμου Χαϊδαρίου – Δείτε το βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Σύστημα τυχαίας απόδοσης πινακίδων κυκλοφορίας μέσα από ηλεκτρονικό αρχείο διαθέσιμων επιλογών

LIFESTYLE 57 λεπτά πριν

Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: Aν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ήθελα να μην χώριζα, να ήμασταν και οι δυο γονείς κοντά στο παιδί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή 45χρονη μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Super League 2: Αυτές είναι οι ενδεκάδες στο Νίκη Βόλου-Ηρακλής

Περιπολικό αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε πέντε δήμους – 11 συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλου