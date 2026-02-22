Super League 2: Αυτές είναι οι ενδεκάδες στο Νίκη Βόλου-Ηρακλής

Στις 15:00 ξεκινά το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Ηρακλή, για τη 2η αγωνιστική των play off της Super League 2.

Οι φιλοξενούμενοι με νίκη θα κάνουν ένα ακόμη βήμα για την άνοδο και θα ξεφύγουν επτά βαθμούς από τους Θεσσαλούς.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων έχουν ως εξής:

Hρακλής: Στουρνάρας, Τσάκλα, Κατσικας, Βιτλής, Τζίμας, Μαναλης, Krainz, Χάμοντ, Deletic, Ουάρντα, Εραμούσπε

Nίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Σίλβα, Πλέγας, Πέττας, Λόλης, Λουκίνας, Λέο