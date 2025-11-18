ΠΑΕ Άρης: Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Μεντίλ – Τα νεότερα για τους υπόλοιπους τραυματίες

Μέρος της προπόνησης του Άρη ακολούθησε και σήμερα Τρίτη (18/11) ο Χαμζά Μεντίλ, ενώ οι Τάσος Δώνης, Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό και θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

“Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Το πρόγραμμα της Τρίτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης και τακτική. Ο Χαμζά Μεντίλ συμμετείχε και σήμερα σε κομμάτι του προγράμματος, ο Τάσος Δώνης έκανε -και πάλι- ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Τετάρτη θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο») ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της ερχόμενης Κυριακής με την ΑΕΚ (23/11, 21:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League”.