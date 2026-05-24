Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και διαρρήξεις – Δικογραφίες για 12 άτομα

Κλοπές και διαρρήξεις που σημειώθηκαν σε προγενέστερο χρόνο στη Θεσσαλονίκη εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος 12 ατόμων συνολικά, για 5 περιπτώσεις διακεκριμένης κλοπής 4 διαρρήξεις οικιών και 1 κλοπή ΙΧΕ και 10 περιπτώσεις κλοπής (2 κλοπές-διαρρήξεις οικιών, 5 κλοπές-διαρρήξεις οχημάτων, 3 κλοπές-διαρρήξεις καταστημάτων).

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ηλεία των δραστών περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (2.473) ευρώ και αντικείμενα αξίας πάνω από (3.550) ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.