MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και διαρρήξεις – Δικογραφίες για 12 άτομα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Κλοπές και διαρρήξεις που σημειώθηκαν σε προγενέστερο χρόνο στη Θεσσαλονίκη εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος 12 ατόμων συνολικά, για 5 περιπτώσεις διακεκριμένης κλοπής 4 διαρρήξεις οικιών και 1 κλοπή ΙΧΕ και 10 περιπτώσεις κλοπής (2 κλοπές-διαρρήξεις οικιών, 5 κλοπές-διαρρήξεις οχημάτων, 3 κλοπές-διαρρήξεις καταστημάτων).

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ηλεία των δραστών περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (2.473) ευρώ και αντικείμενα αξίας πάνω από (3.550) ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

FT: ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Άννα Δρούζα: Έφυγα από την τηλεόραση γιατί ήθελα να μεγαλώσω την κόρη μου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το “Βάκχαι Φεστ” φέρνει παραδοσιακά τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας σε ένα μεγάλο μουσικό αντάμωμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Στην εντατική ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου μετά από σοβαρό τροχαίο – Βίντεο

ΕΘΝΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θαλάσσια drones για το Πολεμικό Ναυτικό: Το “καμπανάκι” της Λευκάδας τα νέα διδάγματα των ναυτικών επιχειρήσεων

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 6 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 24 Μαΐου