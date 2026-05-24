Θεσσαλονίκη: “Τάπα στη βία και τον ρατσισμό” και σήμερα στο τουρνουά μπάσκετ στη νέα παραλία

Συνεχίζεται σήμερα το τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.

Στα ανοιχτά γήπεδα Μπάσκετ του Ποσειδωνίου άρχισε από χθες το πρωί του Σαββάτου το διήμερο Τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 που συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο με τον ΠΣΑΚΚ και με τίτλο «Τάπα στη Βία και τον Ρατσισμό», στο οποίο συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στον εκφοβισμό και στον αποκλεισμό.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής του τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 σήμερα Κυριακή

Κυριακή 24 Μαΐου: 10.00-14.00 & 17.00-20.30