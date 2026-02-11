Οπαδοί του ΟΦΗ στο σημείο που σκοτώθηκε οπαδός του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά

Στην Λιβαδειά βρίσκονται σήμερα περίπου 1.000 οπαδοί του ΟΦΗ, άλλοι με και άλλοι χωρίς εισιτήριο, οι οποίοι ακολούθησαν την ομάδα των ασπρόμαυρων για να στηρίζουν την προσπάθεια για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κόντρα στον Λεβαδειακό.

Οι ομιλίτες έχουν ντύσει στα ασπρόμαυρα τη Λιβαδειά, κινούνται από νωρίς στο κεντρικό πεζόδρομο της πόλης αλλά και στις πηγές της Κρύας.

Κάποιοι από τους οπαδούς των ασπρόμαυρων μάλιστα βρέθηκαν μπροστά από τον νερόμυλο που έχασε την ζωή του το 2017 ο οπαδός του ΠΑΟΚ, Χρήστος Μπακολας.

Άφησαν κεριά και κασκόλ στο μνημείο του αδικοχαμένου 24χρονου, δίνοντας για μία ακόμη φορά μαθήματα ποδοσφαιρικού πολιτισμού.

