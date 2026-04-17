Θεσσαλονίκη: 34χρονος Αλβανός πήρε άδεια προσωρινής παραμονής ως εργάτης γης αλλά μάζευε σκραπ μέταλλα – Ο ρόλος μιας 40χρονης

Στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και διερεύνησης καταγγελιών, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν παράνομη και ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων, σε περιοχή της Μενεμένης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, , χθες το μεσημέρι κατέλαβαν 34χρονο αλλοδαπό να προβαίνει στην εναπόθεση σκραπ μετάλλων και αστικών-οικιακών απορριμμάτων, σε δημόσιο δημοτικό χώρο της Μενεμένης, χρησιμοποιώντας Ι.Χ.επιβατικό μηχανοκίνητο τρίκυκλο. Επιπρόσθετα, όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα, το προηγούμενο απόγευμα, στο ίδιο σημείο, απέρριψε παλιές, κατεστραμμένες, μη λειτουργικές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και ποσότητα σκραπ μετάλλων, χωρίς αδειοδότηση από αρμόδια Αρχή και κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η πρόκληση ρύπανσης και η αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, κατά την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι, για τη νομιμότητα παραμονής του προαναφερόμενου αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια, 40χρονη ημεδαπή, από τα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, κατέθεσε, σε αρμόδια Υπηρεσία, ψευδή υπεύθυνη δήλωση απασχόλησής του ως εργάτη γης, προκειμένου να του χορηγηθούν τα απαιτούμενα έγγραφα για εργασία και προσωρινή παραμονή. Διαπιστώθηκε επίσης ότι, ο αλλοδαπός άντρας έκανε χρήση Α.Φ.Μ. τρίτου προσώπου, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 34χρονος άντρας, τα τελευταία τρία περίπου χρόνια, δραστηριοποιείται στη συλλογή σκραπ μετάλλων και παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με σκοπό τον βιοπορισμό και δεν απασχολείται ως εργάτης γης, διαμένοντας, κατά συνέπεια, παράνομα στη χώρα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η 40χρονη γυναίκα για αδικήματα εκτός ορίων αυτοφώρου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.