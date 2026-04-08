Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δεν θα παραστούν στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο θάνατος του θρυλικού, Μιρτσέα Λουτσέσκου, βύθισε στο πένθος το χώρο του ποδοσφαίρου και -φυσικά- τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου και την “οικογένεια” του “Δικεφάλου του Βορρά”.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι παλαίμαχοι της ομάδας, οι ποδοσφαιριστές του “Δικεφάλου” αλλά και οι οργανωμένοι του συλλόγου, στάθηκαν στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου, που θρηνεί για το θάνατο του πατέρα του.

Όπως έγινε γνωστό, η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04) ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του στο Βουκουρέστι (σε στενό κύκλο).

Όπως έγινε γνωστό, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξέφρασε την επιθυμία να μην παρευρεθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να μη παραστούν στην κηδεία του πατέρα του, ζητώντας το πρόγραμμα της ομάδας να τηρηθεί κανονικά.

Ο Λουτσέσκου θεν επιθυμεί, η προσωπική του απώλεια να μην επηρεάσει την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ενόψει της επανέναρξης των playoffs της Super League, μετά το Πάσχα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα στείλει στο Βουκουρέστι μια τριμελής αντιπροσωπεία για να παραστεί στο τελευταίο “αντίο” του Μιρτσέα Λουτσέσκου και να στηρίξει τον προπονητή του “Δικεφάλου του Βορρά”.