Ο Μόντο Ντουπλάντις παντρεύτηκε στα… κρυφά την αγαπημένη του Ντεζιρέ

Αναμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους αθλητές, στον κόσμο, με τις επιδόσεις του στο άλμα επί κοντώ να γράφονται με χρυσά γράμματα. Ο λόγος για τον Μόντο Ντουπλάντις, τον Σουηδό υπερ-αθλητή, που όπως φαίνεται εκτός από την επιτυχία στην επαγγελματική του ζωή, χαίρεται και αυτή στην προσωπική του.

Η επί χρόνια αγαπημένη του, Ντεζιρέ Ινγκλάντερ, γνωστό μοντέλο στη Σουηδία, είναι το στήριγμα του χρυσού Ολυμπιονίκη και κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ, ενώ πλέον η σχέση τους, απέκτησε και επίσημη μορφή.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, το νεαρό ζευγάρι ενώθηκε κρυφά, με τα δεσμά του… πολιτικού γάμου στη Σουηδία, κάνοντας το πρώτο βήμα, πριν ακολουθήσει ο επίσημος, το ερχόμενο καλοκαίρι στη Γαλλία.

Οι Σουηδοί πολίτες, που θέλουν να παντρευτούν στο εξωτερικό, πρέπει πρώτα να καταχωρήσουν τον γάμο τους στη Σουηδία, με τον Μόντο και τη Ντεζιρέ να ακολουθούν πιστά τις παραδόσεις και να παντρεύονται στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης.

Ωστόσο, ο κανονικός τους γάμος, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στις 13 και στις 14 Ιουνίου, στις Κάννες, όπως είχε αποκαλύψει κι ο Αμερικανοσουηδός αθλητής. Η πρόταση γάμου, είχε πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μία ρομαντικής απόδρασης του ζευγαριού, στα Χάμπτονς, με το πανέμορφο μοντέλο, να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνηση του. Ο ίδιος τότε είχε δηλώσει πως: «Ήμουν πιο νευρικός απ’ ό,τι ήμουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Η Ινγκλάντερ, αποτελεί μια σταθερή παρουσία στις εξέδρες, υποστηρίζοντας τον αγαπημένο της, με τους φωτογράφους να περιμένουν με ανυπομονησία την καθιερωμένη τους αγκαλιά, μετά από κάθε επιτυχία του.

Και μπορεί ακόμα να μην έχει δοθεί το δαχτυλίδι που όλοι περιμένουν να δούνε στο χέρι της ξανθιάς καλλονής, ωστόσο ο 26χρονος αθλητής έχει βάλει τα πράγματα στη θέση τους: «Μπορεί να μην έχω ακόμα το δαχτυλίδι, ωστόσο αυτό θα έρθει όταν θα κάνουμε την πραγματική τελετή και τον γάμο μας, το ερχόμενο καλοκαίρι. Αλλά δεν φοράω ούτε και εγώ το δαχτυλίδι. Ούτε μέχρι την πραγματική τελετή τον Ιούνιο, θα το φορέσω. Κρατώ λίγο την αμερικανική παράδοση και περιμένω την τελετή».

Την ίδια στιγμή, σε ερώτηση δημοσιογράφων για τα τουρνουά που θα χάσει τον Ιούνιο, προκειμένου να παντρευτεί, ο Μόντο έδωσε μία αποστομωτική απάντηση: «Δεν έχω να σκεφτώ κάτι. Χωρίς δεύτερη σκέψη θα σου πω ότι δεν με νοιάζει. Πρόκειται για τον γάμο μου. Και ο γάμος συμβαίνει μόνο μία φορά. Αν χάσεις έναν ή δύο αγώνες, ποιος νοιάζεται; Έχω αγωνιστεί όσες φορές ήθελα τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν πρέπει να χάσω έναν αγώνα ή ένα τουρνουά, λόγω γάμου και να παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου, δεν έχει και τόση σημασία».