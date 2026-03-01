Ο Άρης έχασε στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό με σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άρη, με τους ‘’κιτρινόμαυρους’’ να έχουν σοβαρά παράπονα από τον ρέφερι Ταμάς Μπόγκναρ.

Ο Άρης στο ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου δοκιμάστηκε στην έδρα του Παναθηναϊκού, με τους γηπεδούχους να παίρνουν από νωρίς τα ηνία της αναμέτρησης για την 23η αγωνιστική του Stoiximan Superleague στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Στο 9ο λεπτό, ο Άρης είδε τον Παναθηναϊκό να ανοίγει το σκορ μέσα από μία… κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ και τον Παντελίδη να ‘’σπάει’’ εξαιρετικά τη μπάλα στον Χάβι Ερνάντεθ, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη, διαμορφώνοντας το 1-0 για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Άρης κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, θέλησε να ισορροπήσει το παιχνίδι, ωστόσο είδε τον Παναθηναϊκό να φτάνει με αξιώσεις στην περιοχή του έπειτα από σέντρα του Κυριακόπουλου , ωστόσο η τελική του Σφιντέρσκι δεν ήταν η ιδανική με τον Αθανασιάδη να μην ανησυχεί στο 23΄.

Λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στο 27’ ο Άρης είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τον Καντεβέρε να πιάνει το ψαλιδάκι και να σημαδεύει το κάθετο δοκάρι του Λαφόντ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Τελευταίες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο ήρθαν από τους Κοντούρη και Φαμπιάνο για Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα που είχαν ένα μακρινό σουτ και μία κεφαλιά που ωστόσο δεν άλλαξαν τη ροή της αναμέτρησης.

Ένα δεύτερο ημίχρονο γεμάτο παράπονα

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης ξεκίνησε με δύο αλλαγές από τον πάγκο του, με τους Αλφαρέλα και Τεχέρο να περνούν στις θέσεις των Δώνη και Μεντίλ αντίστοιχα σε μία προσπάθεια του Μιχάλη Γρηγορίου να φρεσκάρει την ομάδα του και να φέρει νέα πράγματα στο παιχνίδι.

Ο Άρης από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου πάτησε καλύτερα, ο Παναθηναϊκός οπισθοχώρησε στον αγωνιστικό χώρο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις 10 λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης, με τους Αντίνο και Παντελίδη να αφήνουν τις θέσεις τους στους Τζούρισιτς και Ταμπόρδα.

Ο Άρης είχε μία προσπάθεια με τον Πέρεθ η οποία σταμάτησε πάνω στον Γεντβάι πριν ο Ταμπόρδα λίγη ώρα μετά την είσοδο του στο γήπεδο, χριστεί σκόρερ μετά την συνεργασία του Τζούρισιτς με τον Κυριακόπουλο και τον πρώτο να κάνει το γύρισμα που βρήκε τον Ταμπόρδα ανενόχλητο να κάνει το 2-0.

Επτά λεπτά αργότερα, ο Άρης βρήκε το γκολ που τον έβαλε ξανά στο παιχνίδι , με τον Ούρος Ράτσιτς να επωφελείται από τις κόντρες της μπάλας η οποία του στρώθηκε και ο ίδιος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή , έκανε το 2-1 για τον Άρη με τη φάση να ελέγχεται για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης, ωστόσο ο διαιτητής επέμεινε στην αρχική του απόφαση να μετρήσει το γκολ παρά την παρέμβαση του VAR.

Ο Ανδρέας Τεττέη πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 80΄και δευτερόλεπτα αργότερα ντύθηκε… σκόρερ με κοντινή προβολή σε μία φάση που οι άνθρωποι του Άρη φωνάζουν δικαιολογημένα για φάουλ πάνω στον Αθανασιάδη από τον διεθνή στράικερ πριν σκοράρει για το 3-1.

Σαν να μην έφτανε η φάση του 3-1 για τον Άρη ο Ταμάς Μπόγκναρ δεν έδωσε ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι στιγμές αργότερα σε μαρκάρισμα του Λαφόντ πάνω στον Αλφαρέλα εντός της περιοχής, με τον Κάταλιν Κούλτσαρ που ήταν στο VAR να μην καλεί ούτε ο ίδιος τον Ούγγρο διαιτητή για έλεγχο της φάσης σε μία απόφαση που εγείρει ερωτηματικά.

Διαιτητής: Ταμάς Μπόγκναρ.

Βοηθοί: Μπάλας Μπούζας, Πίτερ Κόμπρο

4ος: Μόσχου

VAR: Κάταλιν Κούλτσαρ

AVAR: Φέρεντς Καράκο

