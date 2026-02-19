Λουτσέσκου: Δεν χάθηκε τίποτα, πάμε να παλέψουμε στην Ισπανία για την πρόκριση

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε το σύνθημα αντεπίθεσης ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν χάθηκε τίποτα, πάμε να παλέψουμε στην Ισπανία για την πρόκριση»!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι καλό πως μέσα σε τέτοιες συνθήκες, μπορώ να πω πως είδα μαχητικότητα και αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι εύκολο με τόσες απώλειες. Υπάρχει ένα… κενό ανάμεσα στην άμυνα και στο κέντρο και πως θα φτάσουμε μπροστά. Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλές τοποθετήσεις αλλά σε δύο φάσεις δεν αντιδράσαμε καλά. Μένω στο πρώτο ημίχρονο γιατί αυτό που μας λείπει όταν κερδίζουμε τη μπάλα είναι η αυτοπεποίθηση και το θάρρος να παίξουμε μπροστά. Προσπαθήσαμε απλά να… σώσουμε τη μπάλα και έτσι τους δώσαμε την ευκαιρία να διορθωθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο, έχαναν μπάλες και φρεσκάδα. Αφήσαμε πίσω το άγχος και παίξαμε διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να χάσουμε 0-3 αλλά και να ισοφαρίσουμε στο τέλος σε 2-2».

Για τη διαφορετική εικόνα που έδειξε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο: «Είναι ακριβώς ότι είπα πριν. Αφήσαμε πίσω ότι άγχος είχαμε και αρχίσαμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση. Δεν δημιουργήσαμε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο γιατί μας έλειπε η πρώτη πάσα και δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση να παίξουμε επιθετικά, δεν είχαμε σωστές θέσεις. Έναν παίκτη χρειαζόμασταν να είναι ανάμεσα στις γραμμές και να παίξει σωστά τις πάσες, ένα «δεκάρι». Χάσαμε κάποια συγκέντρωση όταν δεχτήκαμε το γκολ και ένας ακόμα λόγος ήταν ότι δεν… βγαίναμε σωστά στην επίθεση από τον Τσιφτσή και τους στόπερ. Οπότε η Θέλτα είχε το… δικαίωμα να δημιουργήσει και να πάρει τον έλεγχο. Στο τέλος παίξαμε με ένταση και πολύ αυτοπεποίθηση».

Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό και να το αναλύσουμε, να το διαχειριστούμε, να έχουμε υπομονή. Παίζει ρόλο η ελπίδα και να μην τους αφήσουμε κανένα κενό. Είναι μία ομάδα που βρίσκει… κενά. Δεν βρήκε πολλές φάσεις αλλά όσες έκανε ήταν «μεγάλες». Να είμαστε συμπαγείς και να έχουμε τη μπάλα, να επιτεθούμε διαφορετικά και να εκμεταλλευτούμε τα κενά. Έχουμε τη διαχείριση καταστάσεων, την εμπειρία. Είναι… σίγουροι για την πρόκριση, εγώ περιμένω πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες μου. Τίποτα δεν χάθηκε, μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Το πιστεύω πως θα πάμε εκεί να παλέψουμε».

