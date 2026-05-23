Πέθανε ο πατέρας του Διονύση Αλερτά, δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο της μητέρας του

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο Διονύσης Αλερτάς κάνει αναφορά στον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή δύο χρόνια από το θάνατο της μητέρας του.

Ο γνωστός pastry chef δημοσίευσε μια φωτογραφία στο instagram από τον εκλιπόντα και έγραψε λίγα λόγια για τους γονείς του που δεν ζουν ποια.

Αναφερόμενος στη μητέρα του γράφει πως ήταν εκείνη που τον έμαθε να αγαπάει και τους δύο το ίδιο, ενώ της στέλνει και ένα φιλί.

Διονύσης Αλερτάς: «Δώσε της ένα φιλί από εμένα»

Συγκεκριμένα ο Διονύσης Αλερτάς γράφει στην ανάρτησή του: «Ακριβώς στα δύο χρόνια πήγες να την βρεις, βιάστηκες να πας και να συνεχίσεις να της σπας τα νεύρα όπως μόνο εσύ ήξερες… αλλά και δυο χρόνια πολύ άντεξες μακριά της…

Να ξέρεις ότι η μαμά ποτέ δεν με ρώτησε ποιον αγαπάω πιο πολύ από τους δύο σας… γιατί μου έμαθε να αγαπάω και τους δύο Το ίδιο.

Πάντα ήσασταν αντικριστά. Δώσε της ένα φιλί από εμένα».