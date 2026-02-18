MENOY

Λούκιτς: Δεν μου άρεσε το δεύτερο μέρος, δεν πρέπει να είναι αποδεκτό για τα μελλοντικά παιχνίδια μας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ηρακλής προκρίθηκε πανηγυρικά στη ημιτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, καθώς διέσυρε με 93-65 τη Μύκονο και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση του θεσμού τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Ζόραν Λούκιτς δήλωσε πως δεν είναι ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας του στο δεύτερο μέρος, τονίζοντας ότι θα πρέπει να γίνει μάθημα για το μέλλον.

“Θα πρέπει να αναλύσουμε το τι έγινε στο δεύτερο μέρος γιατί δεν μου άρεσε. Το πρώτο μέρος ήταν εκπληκτικό, αλλά το δεύτερο όχι. Κρατήσαμε τη διαφορά, όμως δεν πρέπει να είναι αποδεκτό για τα παιχνίδια μας στο μέλλον. Για παράδειγμα στο αυριανό παιχνίδι. Αν παίρνουμε τις ίδιες αποφάσεις με αυτές του δεύτερου μέρους δεν θα είναι πιθανό.

Οπότε πρέπει να μάθουμε κάτι από το δεύτερο μέρος και να συνεχίσουμε. Το τέλος της σεζόν δεν είναι κοντά, υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Οπότε επόμενο ματς αύριο, μαθαίνουμε κάτι και προχωράμε“.

ΚΑΕ Ηρακλής

