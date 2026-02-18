Σαρωτικός ο Ηρακλής “διέλυσε” με 93-65 την Μύκονο και “πέταξε” για τα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Ηρακλής έβαλε από νωρίς τις βάσεις και με κυριαρχική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο «σφράγισε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ, επικρατώντας της Μυκόνου με το ευρύ σκορ 93-65.

Οι 54 πόντοι στα δύο πρώτα δεκάλεπτα αποτύπωσαν την επιθετική του αποτελεσματικότητα και την απόλυτη προσήλωση στο αγωνιστικό πλάνο.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς μπήκε με ένταση και καθαρό μυαλό, επιβάλλοντας από το ξεκίνημα τον ρυθμό της. Ο Φάντερμπεργκ κυριάρχησε στη ρακέτα, ενώ ο Τσιακμάς έδωσε λύσεις από την περιφέρεια, αποτελώντας τους βασικούς εκφραστές της επιθετικής υπεροχής των «κυανόλευκων» στο πρώτο μέρος. Η καλή κυκλοφορία της μπάλας και η αμυντική συνέπεια δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης.

Παρά την απουσία του Φόρμαν, ο οποίος βρίσκεται εκτός πλάνων, ο Ηρακλής παρουσίασε συνοχή και βάθος στο ροτέισον. Οι παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα, διατηρώντας αμείωτη την ένταση και στα δύο άκρα του παρκέ.

Με τη νίκη αυτή, ο Ημίθεος εξασφάλισε την πρόκριση στην τετράδα του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ.

Ο Ηρακλής έκανε το «check in» για τα ημιτελικά με εμφατικό τρόπο, δείχνοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Τα δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

