MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καραλής: Τα όνειρα δεν έχουν πήχη, θέλω το χρυσό, ένα παγκόσμιο ρεκόρ και θα τα καταφέρω

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Πολωνία, με επίδοση 6.05 στον τελικό του επί κοντώ. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πίσω μόνο από τον τεράστιο Ντουπλάντις και εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με την επίδοσή του.

«Μέσα στα τελευταία τρία χρόνια άλλαξαν πάρα πολλά, το προπονητικό μου τιμ. Μπήκε ο Πομάσκι που μαζί με τον Μίλτο κάνουμε πολλή δουλειά. Έφτασα να πηδάω για το 6.25 που μόνο στα όνειρά μου θα το έβλεπα κάποτε. Ονειρεύομαι πολύ, τα όνειρα δεν έχουν πήχη. Ήμουν κοντά και κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Θέλω να πάρω το χρυσό, θέλω να πετύχω παγκόσμια ρεκόρ και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω».

Εμμανουήλ Καραλής

