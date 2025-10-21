Η ΠΑΕ Καβάλα παίρνει πίσω την απόφαση της για τους… έξι ποδοσφαιριστές – “Θα επιβληθεί βαρύ χρηματικό πρόστιμο”

Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2024 με ανακοίνωση της μετά την ήττα με 6-0 από τη Νίκη Βόλου για το πρωτάθλημα της Super League 2 είχε ανακοινώσει την αποδέσμευση έξι ποδοσφαιριστών, κάτι που ανακάλεσε με σημερινή της απόφαση, μετατρέποντας την σε χρηματικό πρόστιμο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την πολύ κακή εικόνα της ομάδας η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί μια αποκαρδιωτική ήττα με 6-0 από την ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ.

Η απογοητευτική απόδοση των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας δεν συνάδει με το κύρος, την ιστορία και το μέγεθος της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2024 και δεν θα γίνει επιτρεπτή στο μέλλον. Καταληφθείσα από αίσθημα δυσφορίας και απογοήτευσης η διοίκηση της ΠΑΕ προέβη στην ανακοίνωση που αφορά τους έξι ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ, η οποία και προφανώς κατόπιν πιο ώριμης και ήρεμης σκέψης δεν θα ισχύει. Πλην όμως, σας δηλώνουμε ότι από δω και στο εξής τέτοιες εξευτελιστικές εμφανίσεις θα τιμωρούνται παραδειγματικά, προκειμένου να εμπεδωθεί από όλα τα αγωνιστικά μέρη της ομάδας μας το μέγεθος και το βάρος της φανέλας που υπηρετούν.

Βεβαίως με πνεύμα δικαίου, και πιστεύουμε και χωρίς την αντίδραση των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας, θα επιβληθεί βαρύ χρηματικό πρόστιμο για αυτήν την ντροπιαστική ήττα».