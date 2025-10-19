ΠΑΕ Καβάλα: Παρέμβαση του προέδρου του ΠΣΑΠΠ για τη λύση των έξι συμβολαίων

Η ΠΑΕ Καβάλα μετά τη συντριβή με 6-0 από τη Νίκη Βόλου ανακοίνωσε τη λύση των συμβολαίων έξι παικτών της, με τον πρόεδρο του ΠΣΑΠΠ, Γιώργο Μπαντή, να παρεμβαίνει και να σχολιάζει την απόφαση με ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως αναφέρει: «Να θυμίσω, με τη σειρά μου, στη διοίκηση της ΠΑΕ Καβάλα ότι για να λυθεί ένα επαγγελματικό συμβόλαιο ποδοσφαιριστή χρειάζεται.

-Κοινή συναινέσει λύση, μετά από συμφωνία των δύο πλευρών.

-Απόφαση των αθλητικών δικαστηρίων σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν».

Δείτε την ανάρτηση: