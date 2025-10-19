MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΕ Καβάλα: Παρέμβαση του προέδρου του ΠΣΑΠΠ για τη λύση των έξι συμβολαίων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ΠΑΕ Καβάλα μετά τη συντριβή με 6-0 από τη Νίκη Βόλου ανακοίνωσε τη λύση των συμβολαίων έξι παικτών της, με τον πρόεδρο του ΠΣΑΠΠ, Γιώργο Μπαντή, να παρεμβαίνει και να σχολιάζει την απόφαση με ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως αναφέρει: «Να θυμίσω, με τη σειρά μου, στη διοίκηση της ΠΑΕ Καβάλα ότι για να λυθεί ένα επαγγελματικό συμβόλαιο ποδοσφαιριστή χρειάζεται.

-Κοινή συναινέσει λύση, μετά από συμφωνία των δύο πλευρών.
-Απόφαση των αθλητικών δικαστηρίων σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν».

Δείτε την ανάρτηση:

Γιώργος Μπαντής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 λεπτά πριν

Κως: Βρετανίδα κατήγγειλε βιασμό από Νιγηριανό υπάλληλο ξενοδοχείου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Η παράσταση “Ιστορίες του Παππού Αριστοφάνη” με τον Γιάννη Ζουγανέλη σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Φοινικούντα: Η στιγμή που ο 22χρονος κυνηγάει τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ με καραμπίνα – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Παραμένει στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε αναίσθητο σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Επικοινωνία Τασούλα με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ και τον νέο αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά, Συμεών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη:”Webinar για την ψηφιακή κάρτα εργασίας από το ΕΒΕΘ