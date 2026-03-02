MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIBA αποθέωσε τον Τολιόπουλο: “Υπάρχει λόγος που τον φωνάζουν Πιστολιόπουλο” έγραψε για τον παίκτη της Εθνικής

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Εθνική μπάσκετ πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στην Ποντγκόριτσα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα κόντρα στο Μαυροβούνιο, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνει συγκλονιστικό πρώτο μέρος.

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε 10 πόντους με 2/2 τρίποντα και 2/2 δίποντα. Ο Έλληνας γκαρντ συνέχισε να ηγείται της προσπάθειας της Εθνικής μπάσκετ, έχοντας άλλα δύο back to back τρίποντα (αστόχησε μόνο σε μία προσπάθεια), φτάνοντας συνολικά τους 19 πόντους στο πρώτο μέρος.

Με 5/6 τρίποντα και 2/3 δίποντα, ο Τολιόπουλος έκανε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ημίχρονα της καριέρας του με την Εθνική, με την FIBA να σχολιάζει την τρομερή του βραδιά, στα social media.

“Υπάρχει λόγος που τον αποκαλούν Πιστολιόπουλο”, έγραψε σε ανάρτησή της.

Βασίλης Τολιόπουλος Εθνική Μπάσκετ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Κάγια Κάλας: Απαράδεκτες οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 54 δευτερόλεπτα πριν

Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης – Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέο κρούσμα βανδαλισμού σε σχολείο του δήμου Θέρμης – Δείτε φωτογραφίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 36 λεπτά πριν

Μετράει πολύτιμες επιστροφές ο Λουτσέσκου: Προπονήθηκε ο Λόβρεν, επανέρχονται Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Πέλκας

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε πως χτύπησαν το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Καβάλα: Νεκρός 70χρονος αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του