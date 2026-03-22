Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή – Δείτε βίντεο

Το 3ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου κρέμασε στο στήθος του ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με άλμα στα 6,05μ., κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τορούν και έτσι έχει πλέον δύο ασημένια και ένα χάλκινο στη διοργάνωση.

