Γιοβάνοβιτς: Στόχος να παραμείνουμε στη League A του Nations League

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τον στόχο της παραμονής της Εθνικής ποδοσφαίρου στη League Α του Nations League έθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την κλήρωση της φάσης των ομίλων, που έφερε την Εθνική στον 2ο όμιλο με αντιπάλους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ουσιαστικά ότι η Εθνική Ελλάδας στοχεύει στην τρίτη θέση, θεωρώντας εφικτό σενάριο η Εθνική ποδοσφαίρου να τερματίσει πάνω από τη Σερβία, ομάδα που είναι στα μέτρα μας.

“Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας του Nations League. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας.

Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας”, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής ποδοσφαίρου.

