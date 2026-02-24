MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Μπάσκετ: Στην προετοιμασία οι Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

Φωτογραφία: Intime
|
Στην προετοιμασία της Εθνικής Μπάσκετ ενσωματώθηκαν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Όμηρος Νετζήπογλου.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παραχώρησαν στη γαλανόλευκη τους τρεις παίκτες που δεν θα δώσουν το παρών στα παιχνίδια των «αιωνίων» στην Εuroleague, για τους αγώνες ενάντια σε Μαυροβούνιο στη «Sunel Arena» (27/02, 19:00) και στην Ποντγκόριτσα (02/03, 20:00).

Οι Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος και Νετζήπογλου ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, αφότου ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για το Final-8 του Κυπέλλου.

Εθνική Μπάσκετ

