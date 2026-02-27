MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Πρόβλημα στην γάμπα ο Ρογκαβόπουλος, αμφίβολος για το παιχνίδι της Δευτέρας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Μαυροβούνιο υποχρέωσε την Εθνική στην πρώτη ήττα στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 και πλέον υποδέχεται την ελληνική ομάδα στην Ποντγκόριτσα το βράδυ της Δευτέρας (02/03).

Η Εθνική πλήρωσε την αστοχία της στο μακρινό σουτ, τελειώνοντας τον αγώνα με 6/34 τρίποντα και υποχώρησε στο 2-1 στα «παράθυρα» της FIBA.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αγωνίστηκε ξανά με το εθνόσημο έπειτα από δυο χρόνια, ωστόσο η συμμετοχή του στο δεύτερο ματς με το Μαυροβούνιο είναι αμφίβολη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για πιθανές αλλαγές στη 12άδα για τον αγώνα στην Ποντγκόριτσα, τονίζοντας σχετικά: «Θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε ένα πρόβλημα με την γάμπα του. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης».

Ο διεθνής παίκτης του Παναθηναϊκού είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος στα 12:51 που έμεινε στο παρκέ της SUNEL Arena.

Εθνική Μπάσκετ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

