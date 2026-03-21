“Ασημένιος” ο Καραλής στο Παγκόσμιο της Πολωνίας – “Πέταξε” στα 6.05 στο άλμα επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε καταπληκτική κατάσταση και το απέδειξε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστό Στίβου που διεξάγεται στην Πολωνία. Ο Έλληνας πρωταθλητής περνώντας άνετα πάνω από τα 6.05 εξασφάλισε το τρίτο του μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά από το αργυρό στη Ναντζίνγκ και το χάλκινο στη Γλασκώβη.

Ο Καραλής χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να περάσει τα 6.00 μέτρα, όμως στο επόμενο ύψος δεν λάθεψε. Πιο συγκεκριμένα ο σπουδαίος Μανόλο πέρασε με χαρακτηριστική άνεση τα 6.05 και κλείδωσε το μετάλλιο-ασημένιο-αφού ο Γκουτόρμσεν δεν μπόρεσε να ακολουθήσει, μένοντας στα 5.95μ.


Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε για ακόμη μια φορά ο μυθικός Μόντο Ντουπλάντις, πραγματοποιώντας άλμα στα 6,25 μέτρα. Ο Καραλής προσπάθησε τόσο στα 6,20 όσο και στα 6,25 μέτρα, αλλά δεν τα κατάφερε, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον εντυπωσιακό Σουηδό

Παράλληλα, ο Καραλής έγινε ο μοναδικός με τρία μετάλλια για την Ελλάδα στην ιστορία των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων Κλειστού Στίβου, αφήνοντας στα δύο τους Μίλτο Τεντόγλου, Λάμπρο Παπακώστα και Κατερίνα Στεφανίδη.

Πηγή: metrosport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 15 ώρες πριν

Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα, Σάββατο

ΚΑΙΡΟΣ 17 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Στο πένθος η οικογένεια του Άρη: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μπουτοβίνος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειρουργήθηκε ο 7χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο στη Βέροια – Σε κρίσιμη κατάσταση στο “Ιπποκράτειο”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Η Λητώ Θώμου και η Ερατώ Αλακιοζίδου σε ρυθμούς nuevo tango σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 18 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 21 Μαρτίου