Άρης: Οι ευχές του Νίκου Γκάλη για τα γενέθλια των κιτρινόμαυρων – “Η ιστορία σου συνεχίζεται…”

Ο κορυφαίος των κορυφαίων δεν θα μπορούσε να μπορούσε να μην ευχηθεί στην ομάδα της καρδιάς του.

Ο Άρης συμπληρώνει σήμερα 122 χρόνια ζωής κι ο Νίκος Γκάλης με οκτώ λέξεις όλες κι όλες, είπε τα δικά του χρόνια πολλά στον «αυτοκράτορα».

Με μια φωτογραφία από τις στιγμές της δόξας του με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ο παντοτινός αρχηγός των κιτρινόμαυρων έγραψε: «Χρόνια πολλά Άρη μας, η ιστορία σου συνεχίζεται…»