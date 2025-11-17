Άρης: Επιστροφές Φαμπιάνο και Μέντιλ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Ο Φαμπιάνο επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη και θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ (23/11, 21:00)

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε τη χαρά να δει τον Φαμπιάνο να προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα του Άρη και θα μπορέσει να τον τοποθετήσει στη δυάδα της άμυνάς του κόντρα στην ΑΕΚ, με πιθανότερο παρτενέρ τον Σούντμπεργκ.

Ο Άρης περιμένει τον Χάμζα Μέντιλ να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης καθώς στη σημερινή προπόνηση (17/11/25) έβγαλε μέρος της και είναι πιθανό να είναι και αυτός διαθέσιμος με την Ένωση.

Ο Δώνης έκανε ατομικό πρόγραμμα και δύσκολα θα αγωνιστεί, ενώ οι Μισεουί, Καντεβέρε και Γένσεν θα είναι σίγουρα εκτός.