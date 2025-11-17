MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Επιστροφές Φαμπιάνο και Μέντιλ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Φαμπιάνο επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη και θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ (23/11, 21:00)

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε τη χαρά να δει τον Φαμπιάνο να προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα του Άρη και θα μπορέσει να τον τοποθετήσει στη δυάδα της άμυνάς του κόντρα στην ΑΕΚ, με πιθανότερο παρτενέρ τον Σούντμπεργκ.

Ο Άρης περιμένει τον Χάμζα Μέντιλ να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης καθώς στη σημερινή προπόνηση (17/11/25) έβγαλε μέρος της και είναι πιθανό να είναι και αυτός διαθέσιμος με την Ένωση.

Ο Δώνης έκανε ατομικό πρόγραμμα και δύσκολα θα αγωνιστεί, ενώ οι Μισεουί, Καντεβέρε και Γένσεν θα είναι σίγουρα εκτός.

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάμφτωχη μονογονεϊκή οικογένεια γλύτωσε το μοναδικό της ακίνητο ακυρώνοντας πλειστηριασμό από fund

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 48 λεπτά πριν

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου – Έγινε αισθητός στην Αττική

ΖΩΔΙΑ 15 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία έως τις 23 Νοεμβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πέντε άτομα για ηχορύπανση από καταστήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Μητσοτάκης για Πολυτεχνείο: Το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Πηγές ΥΠΑΑΤ: Εξαιτίας των ελέγχων της Κομισιόν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ